Руслана обратилась к Зеленскому: Володя, Украина – не сериал! Не навязывай людям свой сценарий!

Известная украинская певица Руслана (Руслана Лыжичко) смело обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что наша страна "не сериал". Она попросила главу государства "не навязывать людям свой сценарий".

Соответствующий комментарий она дала журналистке Алесе Бацман в программе "Бацман" на YouTube. Певица также подчеркнула, что разочарована в политических действиях президента Украины Владимира Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналистка Алеся Бацман поинтересовалась у певицы, чувствует ли она, что рейтинг падает, потому что общество не воспринимает, то, что делает президент. На что Руслана ответила – Зеленский прежде всего сценарист, который добился успеха в своей деятельности.

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"Я скажу откровеннее и смелее, так, как я бы сказала это Володе в глаза. Володя – прежде всего продюсер и сценарист. Это жанр, в котором он специалист, где добился успешных результатов. И по бизнесу, и по рейтингам. Этот жанр предполагает создание иллюзии. Мы, музыканты, это понимаем", – сказала Руслана.

Она добавила, что далека от кино и специфики сериалов, однако уверена, что это иллюзия. Певица отметила, что сценарист пишет то, чего нет и подает свои "кульминации, как хочет".

Ниже приводим полный текст обращения Русланы к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"Так вот, мне бы хотелось сказать: Володя, так не получится в политике. Это страна. Это не сериал. Здесь нельзя писать свои кульминации. У людей есть свои чувства. Ты должен почувствовать эти сердца, что люди хотят. Не навязывать им свой сценарий, а сделать сценарий, который хочет Украина. Собрать множество предложений от специалистов, элит, прогрессивных предложений. Хочешь быть инноватором? Будь им! Я тебе искренне желаю, наконец, сделать эту украинскую инновацию. Будь инноватором! Потому что сейчас даже я по своей линии не вижу никакого результата, даже попытки, желания услышать, по крайней мере, таких специалистов, как мы. Предлагающие абсолютно здоровые прогрессивные инновационные честные вещи, которые очень далеки от каких-либо схем. Мы абсолютно искренне предлагаем свои идеи и не просим государственной поддержки, спонсоров, инвесторов. Мы уже самодостаточны. Нам не нужно идти к Владимиру Зеленскому, чтобы что-нибудь попросить. Мы идем что-нибудь предложить. А ведь вы дверь закрыли, и слышать не хотите! Для вас свой сценарий более важен. Не пишите свой сценарий. Это ошибочно! Ваш сценарий и наш рано или поздно станут разными. Тогда не то, что рейтинги – ничего не поможет, потому что вы станете чужими. Просто нужно ощущать свою страну", – говорится в обращении певицы к Зеленскому.

Коротко о знаменитости:

Руслана – 48-летняя украинская певица, автор-исполнитель и продюсер, родом из Львова. Одержала победу на Евровидение в 2004 году. Вместе со своим супругом, украинским музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством "Luxen Studio". Носит звание народной артистки Украины.

В 2011 году принимала участие в вокальном шоу "Голос Страны" на "1+1", в качестве звёздного тренера.

Среди известных песен Русланы – "Дикі танці", "Я люблю", "Світанок", "Гуцулка", "Ой загарй ми музиченьку", "Коломийка", "ШаЛаЛа" и другие.

Во время Оранжевой революции в Украине (2004) активно поддерживала Виктора Ющенко.. Ее мотивацией было объединение украинского народа. Вскоре была советником Премьера-министра Виктора Януковича (2004-2005). Была народным депутатом Украины от блока "Наша Украина". А в 2010 году на выборах президента поддерживала Юлию Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Руслана увеличила губы, поскольку она "измученная и понимает, что лицо требует регенерации".