В деле об убийстве участницы проекта "Панянка-Селянка" Татьяны Осадчей появились новые подробности. Как выяснилось, преступление совершил муж женщины. На теле были обнаружены многочисленные побои, а знакомые рассказывают, что между супругами часто возникали ссоры.

OBOZREVATEL узнал эксклюзивные подробности того, что происходило в семье киевской знаменитости. В тот трагический день между супругами возникла очередная ссора, но на этот раз она обернулась трагедией. Мужчина схватился за нож и несколько раз ударил Татьяну. От полученных ранений она умерла на месте.

Кроме следов побоев эксперты выявили на руках убитой многочисленные ножевые порезы.

Правоохранители уже задержали подозреваемого – ее 51-летнего мужа, который впоследствии признался, что убил Осадчую из-за того, что она "набросилась на него со шваброй".

По словам соседей, Осадчая часто жаловалась на агрессию со стороны мужа, с которым она стала жить вместе с весны 2021 года. Дело доходило даже до того, что мужчина бросался ножами в нее.

За несколько дней до трагедии Татьяна после очередной ссоры в одном белье прибежала к соседям, чтобы спрятаться от него на какое-то время.

Подруга Осадчей говорит, что она была довольно вспыльчивой и могла сразу же высказать все, что думает прямо в лоб.

В то же время другие знакомые подчеркивают, что Осадчая была хорошим человеком: добрым, честным и откровенным.

"Она не любила кривить душой, всегда говорила все как есть. Всех жалела и никогда не унывала", – отметила Тамара.

"Жаль Таню. Он оказался сильнее", – добавила Дарья.

Еще одна знакомая, которую тоже зовут Татьяна, отметила, что Осадчая была сильной, смелой и успешной женщиной. "Кто бы мог подумать, что все так трагически закончится", – недоумевает она.

Кроме шоу "Панянка-Селянка", Татьяна Осадчая также была участницей музыкальной группы "Суперперсик". Собственно, она себя так и называла сама. Гордилась своими формами, не признавала диеты и любила, чтобы на нее обращали внимание.

Также она мечтала найти своего идеального мужчину и говорила о том, что он должен быть сильным и мужественным.

Как сообщал OBOZREVATEL, об убийстве Осадчей стало известно днем 12 августа. Ее нашли мертвой в собственной квартире в Киеве.