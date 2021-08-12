Руки были изрезаны ножом: участницу шоу "Панянка-Селянка" в Киеве убил муж. Эксклюзивные подробности

Obozrevatel
Obozrevatel
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Руки были изрезаны ножом: участницу шоу 'Панянка-Селянка' в Киеве убил муж. Эксклюзивные подробности

В деле об убийстве участницы проекта "Панянка-Селянка" Татьяны Осадчей появились новые подробности. Как выяснилось, преступление совершил муж женщины. На теле были обнаружены многочисленные побои, а знакомые рассказывают, что между супругами часто возникали ссоры.

OBOZREVATEL узнал эксклюзивные подробности того, что происходило в семье киевской знаменитости. В тот трагический день между супругами возникла очередная ссора, но на этот раз она обернулась трагедией. Мужчина схватился за нож и несколько раз ударил Татьяну. От полученных ранений она умерла на месте.

Муж нанес Осадчей несколько ударов ножом.

Кроме следов побоев эксперты выявили на руках убитой многочисленные ножевые порезы.

Правоохранители уже задержали подозреваемого – ее 51-летнего мужа, который впоследствии признался, что убил Осадчую из-за того, что она "набросилась на него со шваброй".

За нож супруг взялся тогда не впервые

По словам соседей, Осадчая часто жаловалась на агрессию со стороны мужа, с которым она стала жить вместе с весны 2021 года. Дело доходило даже до того, что мужчина бросался ножами в нее.

Татьяна Осадчая.

За несколько дней до трагедии Татьяна после очередной ссоры в одном белье прибежала к соседям, чтобы спрятаться от него на какое-то время.

Подруга Осадчей говорит, что она была довольно вспыльчивой и могла сразу же высказать все, что думает прямо в лоб.

В то же время другие знакомые подчеркивают, что Осадчая была хорошим человеком: добрым, честным и откровенным.

"Она не любила кривить душой, всегда говорила все как есть. Всех жалела и никогда не унывала", – отметила Тамара.

Осадчая гордилась своими формами.

"Жаль Таню. Он оказался сильнее", – добавила Дарья.

Еще одна знакомая, которую тоже зовут Татьяна, отметила, что Осадчая была сильной, смелой и успешной женщиной. "Кто бы мог подумать, что все так трагически закончится", – недоумевает она.

Кроме шоу "Панянка-Селянка", Татьяна Осадчая также была участницей музыкальной группы "Суперперсик". Собственно, она себя так и называла сама. Гордилась своими формами, не признавала диеты и любила, чтобы на нее обращали внимание.

Татьяна Осадчая была участницей музыкальной группы "Суперперсик".

Также она мечтала найти своего идеального мужчину и говорила о том, что он должен быть сильным и мужественным.

Как сообщал OBOZREVATEL, об убийстве Осадчей стало известно днем 12 августа. Ее нашли мертвой в собственной квартире в Киеве.

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