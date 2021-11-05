Ротару, Пугачева и Дорофеева спели песни 'Тату' 20-летней давности. Видео

Дебютному альбому "200 по встречной" популярной российской группы "Тату" исполняется 20 лет в этом году. В связи, с этим появился трибьют-пластинки, которые перепели известные артисты. Среди них София Ротару, Алла Пугачева, Надя Дорофеева и другие.

Трибьют, в котором знаменитости перепевают любимые треки, а именно 26 кавер-версий, подготовил Spotify. К слову, в музыкальной работе приняли участие 20 известных исполнителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Легендарные артистки Алла Пугачева и София Ротару объединились и записали знаменитую песню "Нас не догонят".

Украинская поп-певица Надя Дорофеева спела "Я твоя не первая". Она призналась на личной странице в Instagram, что это одна из самых любимых песен дуэта.

Видео дня

"Группа "Тату" – большая детская любовь всего моего поколения! Песня "Я твоя не первая" – одна из любимейших, и она меня просто разрывает! Я пропустила ее через себя!", – написала Надя Дорофеева.

Также среди знаменитостей были певица Вера Брежнева, которая исполнила кавер-версию песни "30 минут".

Альбом "Трибьют t.A.T.u. 200 по встречной" можно послушать по ссылке тут.

К слову, группа "Тату" была очень популярной в 2000-х. Ее солистки Лена Катина и Юлия Волкова покорили сердца многих слушателей. Их хиты звучали в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.

Дуэт распался в 2011 году и певицы начали сольные карьеры. В последующие несколько лет они пытались воссоединиться, чтобы выступать в особых случаях, однако группа не продолжила свое существование.

Однако в октябре этого года "Тату" заявили, что хотят возобновить свою творческую деятельность. Продюсер и автор песен Сергей Галоян посчитал это не правильным и запретил участницам исполнять его композиции. Елена Катина и Юлия Волкова должны были выступить на трибьют-концерте весной 2022 года.

Коротко о знаменитостях:

Юлия Волкова – родилась в Москве. С 2011 года строит сольную карьеру. Участвовала в отборочном туре "Евровидения" с песней "Back to Her Future". Родила в 19 лет дочь Викторию от Павла Сидорова. В 2006 году начала отношения с Парвизом Ясиновым, от которого в 2007 году родила сына Самира. Через 4 года они расстались.

Елена Катина – 37-летняя исполнительница родилась в Москве. После распада группы "Тату" строит сольную карьеру в музыкальном проекте "Lena Katina", переехав жить из Москвы в Лос-Анджелес. В 2019 году выпустила один из крайних альбомов "Моно". У нее есть сын Александр. Была замужем за рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Юлия Волкова рассказала, что у нее произошел рецидив рака щитовидной железы.