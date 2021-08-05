Ротару, Maruv, Макс Барских: кто из украинских звезд выступит на "Новой волне" в Сочи

19-го августа в Сочи (Россия) стартует музыкальный фестиваль "Новая волна". В списке участников можно увидеть имена украинских артистов – София Ротару, Макс Барских, Maruv, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте фестиваля. А анонс выступления Ротару также появился на странице мероприятия в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я назову планету именем твоим" от радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса – 19 августа. До скорой встречи!" – написано в публикации.

Видео дня

Также известно, что в день открытия фестиваля на сцене выступят российские артисты Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Басков и многие другие.

"Новая волна" – ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. С 2001 по 2014 год проводился в латвийском курорте Юрмале, который получил известность в советское время как место проведения Всесоюзного конкурса молодых исполнителей.

С 2015 года мероприятие проходит в Сочи. Композитор Игорь Крутой перенес фестиваль в Россию в связи с запретом въезда в Латвию российским исполнителям Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову, которые поддержали агрессию РФ в Украине

.Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская исполнительница Рената Штифель заняла второе место на международном фестивале "Славянский базар" в Витебске. Призовое место она разделила с артистом из Беларуси Даниилом Мышковцом – они получили по 5 тысяч долларов каждый.