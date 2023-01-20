''Надеюсь, вас убьет ракета'': Апанасенко показала, что пишут ей фаны россиянки Линниковой после ''Мисс Вселенная''

Противостояние между украинкой Викторией Апанасенко, которая представляла нашу страну на "Мисс Вселенная", и россиянкой Анной Линниковой продолжается. Поклонники кровавого режима Путина и 22-летней блондинки из РФ решили защитить честь страны. Они отправляют абсурдные сообщения красавице из Чернигова, которые показывают только их ограниченность и узколобость.

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Такими комментариями поделилась Апанасенко на своей странице в Instagram. Стоит сказать, что Линникова и ее армия фанов обиделись и на директора "Мисс Украина" Анну Филимонову, прибегнув к крайним мерам – оскорблениям и пожеланиям смерти (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мерзкие, надеюсь, вас пере*бет ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях", – читаем под постом Анны Филимоновой с Викторией Апанасенко.

Модель отреагировала на слова недоброжелателя: "Со вчерашнего дня некоторые фанаты мисс Россия и некоторые люди из РФ написали пожелания смерти для меня и моей семьи. Они желают, чтобы ракета попала в мой дом, создают фейки с моими неудачными фото и издеваются над моей внешностью. Вы можете сказать обо мне все, но что вы скажете о войне?".

Пока население России "трудится" на благо страны, Линникова путешествует по США, хвастаясь дорогим гаджетом, украшениями и посещением элитных заведений. Директор "Мисс Украина" не стала терпеть "нападки" девушки, ответив ей в Instagram: "И я вам желаю хорошего путешествия в США, где вы радуетесь новому айфону, дешевой косметике, которая в России дорогая. Оставайтесь там – чисто материнский совет".

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что Линникова планировала подружиться с Викторией Апанасенко. Однако 28-летняя модель четко дала понять, что она не намерена общаться с представительницей из страны, которая напала на Украину. После этого россиянка решила распространять слухи о том что девушка настраивает конкурсанток против нее.

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