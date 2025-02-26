Российские пропагандисты снова прибегли к краже – на этот раз под их влияние попала песня украинской певицы Златы Огневич – "За лесами горами". Артистка обнаружила, что ее композицию незаконно используют на разных мероприятиях в России, в частности, на концертах, организованных властной партией "Единая Россия".

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Злата Огневич эмоционально отреагировала на ситуацию, заявив, что даже не могла представить, что ее творчество станет частью враждебной пропаганды. Своими мыслями и фрагментами незаконного перевода исполнительница поделилась в Instagram.

"Я думала, что меня уже ничем не удивишь. Вот что можно ждать от страны, которая постоянно присваивает и ворует себе что-то хорошее чужое. В последнюю очередь я могла представить, что моя песня станет частью роспропаганды", – высказалась артистка.

Певица добавила, что получила многочисленные сообщения с видео, на которых ее песню исполняют на российских фестивалях и концертах под патронатом власти.

"До сих пор нахожусь в шоке. Потому что мне прислали около 30 выступлений с разных фестивалей, концертов при поддержке "Единой России", которые мне больно было смотреть и слушать", – отметила Злата Огневич.

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