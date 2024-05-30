Россияне украли и присвоить песню Дили, которую эксучастник ТНМК посвятил своей дочери

Украинский музыкант и композитор, эксучастник группы ТНМК Эдуард Приступа, более известный по псевдониму Диля, заявил, что россияне украли его песню. По словам знаменитости, колыбельную, которую он посвятил своей дочери, присвоили в РФ.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал снимок экрана с российского сайта, где указано, что его композиция относится к "русской попмузыке".

Диля был возмущен увиденным и вспомнил, сколько боли ему нанесли оккупанты, в частности "разнесли в хлам квартиру в Гостомеле и убили мать". "Позорно украли мою франкоязычную колыбельную, которую я посвятил своей дочери, потому что они назвали это самым позорным изречением – "русская поп-музыка", – написал музыкант.

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