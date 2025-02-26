'Россияне – старшие братья'. Актриса Тамара Яценко ошарашила признанием о том, как в Киеве ей запретили публично читать Шевченко

Народная артистка Украины Тамара Яценко рассказала, как на экзамене в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого ей посоветовали не читать поэму "Екатерина" Тараса Шевченко. Мол, некоторые строчки из этого произведения звучат обидно для соседей-россиян.

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Об этом Тамара Яценко рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса, которую в свое время не приняли в киевский вуз, поступила в театральный в Москве, однако, по ее словам, все годы учебы не могла дождаться, когда вернется в Украину.

"Когда я поступала в Киеве в Карпенко-Карого, мне сказали, что у меня нет абсолютно никаких актерских данных, – вспоминает актриса. – Еще помню, на экзамене меня попросили что-нибудь почитать, я начала декламировать "Екатерину" Шевченко. А там такие слова: "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люде, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, і жартуючи кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине".

Актриса говорит, что ее остановили, мол, не следует читать это произведение: "Я удивлена: "Почему?" "Ну, вы понимаете, – отвечает приемная комиссия. – Все-таки россияне не только наши соседи, но и старшие братья". "Это же Шевченко". – "Шевченко тоже мог ошибаться". В вуз меня не приняли, но впоследствии взяли в студию при Театре Франко. А когда проходила пробы в Молодой театр (тогда он назывался Молодежным), мне сказали, что этого образования недостаточно, нужно высшее. И я поехала в Москву".

Тамара Яценко решила поступать в ГИТИС: "В перерыве ко мне подошли и сказали: вы засчитаны. После первого экзамена, представляете? В моей группе учились в основном русские, и отношение к украинцам (а нас было трое) поначалу наблюдалось несколько пренебрежительным. Ну, старшие братья (смеется). А потом, когда пошли практические занятия, начались этюды, они присели. Мне не раз советовали педагоги: "Сходите на прослушивание к Галине Волчек (художественная руководительница московского театра "Современник". – Ред.), она вас заберет". У меня даже мысли такого не было. Я вычеркивала дни в календарике, не могла дождаться, когда вернусь домой. Знала, что если и стану звездой, то только в Украине".

Полное интервью с Тамарой Яценко читайте здесь.

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