Россия ударила баллистической ракетой по Одессе во время съемок шоу 'Відвал ніг' с Александром 'Тереном'. Видео

Ветеран войны, блогер и общественный деятель Александр "Терен" Будько во время съемок в Одессе своего проекта "Відвал ніг", цель которого проверять украинские города на инклюзивность, попал под обстрел Россией. Съемочная группа как раз была на берегу моря, откуда на город полетела баллистическая ракета.

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Этот момент попал в конец основного выпуска, но Александр "Терен" поделился им также в Instagram. Ветеран тогда записывал момент прощания и подведения итогов с Марком Куцеваловым, который был гостем выпуска, на пляже "Ланджерон", где недалеко от них сбили ракету.

"После такого эмоционального прощания Одесса не покинула нас без эмоциональных качелей. Потому что страна-гной ударила баллистической ракетой по городу. Спасибо силам ПВО, что это сбитая ракета", – сказал блогер.

Он добавил, что в современности украинцев переплелись две реальности: относительно спокойная жизнь и военная агрессия. В частности, ветеран сказал, что в тот момент летел Искандер, который может преодолеть минимум 500 км. Этот тип ракет Одесщине раньше было очень тяжело сбить из-за отсутствия новейшей ПВО.

"Каждый день во многих прифронтовых городах украинцы продолжают жить на этих волнах, как и мы в Одессе. С волшебного черноморского мероприятия и впечатлений от неравнодушных одесситов к сбитию над твоей головой Искандера. Одесситы! Украинцы! Объединяемся! И давайте делать больше, чем просто для себя!" – продолжил Александр "Терен".

Одесситы в комментариях объяснили, что подобные взрывы происходят каждый день и приходится в таких условиях жить:

"Ужасно. И так каждый день выдерживаем все мы. Берегите себя, Александр".

"Боже, жесть, я бы сама испугалась... Время не легкое сейчас... Саша, береги себя, пожалуйста".

"Так и живем".

"Спасибо ПВО, спасибо вам, спасибо всем".

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" рассказывал, как потерял на фронте на Харьковском направлении обе ноги и насколько тяжело проходило лечение и реабилитация.

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