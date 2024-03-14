'Россия спасет весь мир!' Звезда 'Интернов' Иван Охлобыстин призвал россиян готовиться к большим жертвам в войне с Украиной

Звезда сериала "Интерны", а с недавних пор главный "гойда"-вдохновитель путинистов Иван Охлобыстин во время концерта в поддержку российского президента-диктатора Владимира Путина призвал сограждан готовиться к потерям. Он заявил, что их жертвы должны "спасти мир".

Война с Украиной, по словам россиянина, "изменила и будет менять их дальше". Ролик появился на пропагандистских ресурсах.

В свитшоте с надписью "Команда Путина" шут Кремля обратился к зрителям, которые пришли на смехотворное мероприятие и, судя по видео, не слишком внимательно слушали спикеров.

"Так получилось, что именно Россия находится в эпицентре перемен. Россия – это мы с вами. И на нас с вами лежит ответственность за весь мир. Нас это изменило и будет менять дальше. Мы понесем большие жертвы, но спасем целый мир", – выдал Охлобыстин.

Он не объяснил, от чего именно мир нужно спасать и за что будут гибнуть россияне, но призвал всех молча принять это и проголосовать на выборах за Путина.

К слову, сам Охлобистин не спешит вступить в ряды оккупантов, хотя возраст ему еще позволяет это сделать. Вместо этого путинист часто ездит на оккупированную Донетчину, чтобы поддерживать террористов. Однажды украинцам почти удалось его ликвидировать.

В 2022 году в сеть попал диалог "Быкова" из "Интернов" с писателем-оппозиционером Александром Никоновым. По словам второго, путинист уже готов был брать в руки оружие.

Как писал OBOZ.UA, Охлобыстин также рассказал о своих нелепых фантазиях в отношении Украины. Он полностью поддерживает сценарий кровавого диктатора Владимира Путина – "подчистить все, чтобы не было намека на украинское государство".

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