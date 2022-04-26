'Россия мне не мать': ведущий 'Дачного ответа' уехал из РФ и опубликовал прощальный пост

Российский телеведущий Андрей Довгопол, который вел программу "Дачный ответ" на телеканале "НТВ", объявил, что покидает РФ и увольняется из-за войны в Украине. Напоследок он опубликовал письмо от своего друга, который пожаловался товарищу, как тяжело любить родину, когда она – Россия.

Стоит добавить, что самой звезде было несложно принять решение о переезде, ведь страна-агрессорка для него "не мать". Пост появился на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По соображениям безопасности ведущий не назвал автора письма, где тот на примере жестокой матери объяснил, почему "патриоты" остаются в России и продолжают ее поддерживать.

"Мне не хватает смелости, решительности, воли для того, чтобы уехать от нее – от этой злой карги. Невозможно жить в семье, когда одноногая слепая пьяница мать неласково берет тебя за ворот и тяжело дышит в лицо: "Люби меня, люби, сынок, я – твоя мама!" – говорится в письме.

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Войну в Украине автор сравнил с приказом "ударить родного брата за то, что он не любит мать" и намекнул, что никто из россиян вроде бы не хотел бы этого делать, однако "мама" их заставляет.

"Другие наши с тобой слабоумные братья и сестры... Они, ты знаешь, Андрей, очень любят ее – эту уродину, которая пожирает их, детей своих, продает за бутылку, бьет. У них короткая память, и, вероятно, нельзя их за это судить. Они запоминают только хорошее, и помнят те моменты, когда мама была трезвая и добрая", – попытался объяснить друг телеведущего поведение путинистов.

В конце письма он заверил, что рад за Андрея Довгопола, который решился покинуть жизнь в Российской Федерации, однако добавил, что сам еще не готов отказаться от родины.

Телеведущий опубликовал письмо, по его словам, для того, чтобы "патриоты" задумались над своей позицией по поводу войны и прекратили поддерживать кровопролитие в Украине.

Стоит отметить, что Довгопол с самого начала полномасштабного вторжения выступал против войны в Украине, публиковал на странице украинскую символику, а теперь принял решение уволиться с работы и уехать за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий российской телепередачи "100 к 1" Александр Гуревич после начала войны отказался сниматься на РосТВ и осудил нападение на Украину.