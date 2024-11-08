Российскому транссексуалу Андрею Петрову, который искал бойфренда в ВСУ и поддерживал Украину, пришла повестка в армию

Российскому транссексуалу Андрею Петрову, который поддерживал Украину после начала полномасштабной войны и заявлял, что хочет найти парня из ВСУ, пришла повестка в армию. Однако блоггер вряд ли явится в военный комиссариат, ведь в течение длительного времени живет за пределами РФ.

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Об этом сообщили росмедиа. В настоящее время 28-летний блоггер живет в Аргентине и, вероятно, не планирует возвращаться в Россию.

Как отмечают пропагандистские медиа, кроме проблем с военкоматом, у Андрея Петрова большие задолженности перед налоговой службой РФ, заблокировавшей его банковские счета. Блогер должен заплатить 334 тысячи рублей (около 140 000 гривен), однако откровенно заявил, что не собирается этого делать. Сообщается, что после того, как транссексуал осудил начало войны, он уехал за границу.

Следует отметить, что ранее в своих социальных сетях Андрей Петров публично заявлял, что хочет найти бойфренда из ВСУ. По словам блогера, он желает познакомиться с парнем, который "максимально сильно злой на россиян".

Позже транссексуал жаловался на русофобию от украинцев. Он вышел на связь в сети, чтобы рассказать, что с 24 февраля 2024 года осуждает действия РФ, но граждане нашей страны все равно негативно относятся к нему. Блогер сообщил, что его друзья заранее заказали торт ему на день рождения. Однако в день празднования получили уведомления от кондитерки-украинки, что никакого десерта они не получат и деньги им не вернут.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "хорошая россиянка" Земфира, финансирующая войну в Украине, поднялась на сцену с украинским плакатом.

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