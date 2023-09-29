Российского рэпера не пустили в самолет польской авиакомпании, а он вспомнил о страданиях украинцев

Российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под творческим псевдонимом Лигалайз, не смог вовремя прилететь на концерт из-за того, что его не пустили в самолет. Звезде объяснили, что польская авиакомпания LOT не обслуживает пассажиров с российским паспортом.

Однако россиянин не возмутился, а выразил понимание и вспомнил страдания украинцев. Соответствующий пост появился в его Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Лигалайз собирался лететь из Астаны (Казахстан) в Будву (Черногория), где должен был состояться его концерт. После того как ему отказали в посадке, артист обратился к поклонникам.

"Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не чувствую. Готов нести ответственность за ужасные преступления, которые совершает моя страна. Не считаю это умеренными "страданиями", по сравнению с настоящими страданиями украинцев", – написал россиянин.

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Он также публично призвал к прекращению войны, что делает не в первый раз. Однако такая четкая позиция сформировалась у рэпера не сразу.

Несколько месяцев он пытался одновременно угодить всем фанатам из обеих стран, однако со временем все же определился со стороной. За это в России его требуют признать "иноагентом".

В комментариях мнения подписчиков Лигалайза разделились. Некоторым хватило наглости называть поляков "нацистами", тогда как россияне совершают геноцид, а другие заявили, что также будут молча страдать от коллективной ответственности за свою страну, потому что это единственный выход для них.

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