Российского комика Нурлана Сабурова затравили и в Сиэтле: его назвали сс*куном и напомнили о войне в Украине

Известный стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, который отправился на гастроли по Америке и уже выступил в Лос-Анжелесе, где разругался со зрителем из-за войны в Украине, вновь подвергся критике со стороны поклонников на концерте в Сиэтле. Зрителей, возмущенных тем, что шоумен не желает прямо обозначить свою позицию, на сей раз оказалось гораздо больше.

Соответствующее видео сорванного концерта было опубликовано на YouTube-канале Parody Club. Судя по кадрам, на этот раз люди будто специально пришли на выступление Сабурова, чтобы "захейтить" его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нурлан, а здесь будет так же, как в Лос-Анджелесе! Потому что на таких сс*кунах, как ты, держится режим Кремля!" – выкрикнул мужчина из зрительского зала.

Видео дня

Далее в видео показано, как другой зритель просит Сабурова определить: в Украине война или "спецоперация", на что комик ответил: "Я уже все сказал, завязывай".

Следующий вопрос из зала последовал от девушки, которая поинтересовалась, будет ли Нурлан Сабуров возвращаться в Россию. Однако были зрители, поддерживающие комика, которые начали аплодировать и кричать, перебивая вопросы.

В видео также показано, как девушку с нарисованным на лице украинским флагом не пустили в зал. Ей ответили, что "сегодня не политическое мероприятие, поэтому людей с символикой не пускают".

Сам Нурлан Сабуров, не ожидавший такого приема в Сиэтле, на все заданные вопросы отвечал невнятно. Отметим, что впереди у комика – концерты в других американских городах, где "теплый" прием, вероятнее всего, повторится.

Например, жители Сан-Франциско планируют провести протест перед шоу Сабурова. Они называют стендап-исполнителя "клоуном Путина" из-за прокремлевских публичных высказываний на российском телеканале ТНТ.

Напомним, что комик уже дал концерт в Лос-Анджелесе, во время которого встрял в перепалку со зрителем из-за войны в Украине. Сабуров заявил, что молчит о войне, поскольку у него есть свои страхи.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рэпер Face объяснил, почему так мало российских звезд выступили против войны в Украине. По его словам, они ценят деньги и благополучие больше человеческих качеств.