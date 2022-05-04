Российский режиссер Шахназаров пригрозил концлагерями и стерилизацией россиянам, которые против войны

Российский режиссер-путинист, гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров выступил на пропагандистском телеканале "Россия-1" со скандальным заявлением. Он пригрозил "непатриотичным" согражданам, которые открыто осудили кровопролитную войну в Украине, концлагерями и стерилизацией.

Отрывок видео, на котором кинодеятель предрекает "противникам буквы Z" – символа российской агрессии – жестокое "перевоспитание" стал вирусным и активно распространился в сети. Как передает издание "Говорит Москва", Шахназаров попытался оправдаться за свои слова.

"Противники буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят – нет! Их не пощадят. Это все по серьезному уже: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все очень серьезно", – выдал одиозный режиссер.

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После резонанса в соцсетях Шахназаров сделал попытку объяснить свои слова. Получилось у него не сильно успешно.

"Они (слова о стерилизации, концлагерях и перевоспитании – ред.) были вырваны из контекста", – прокомментировал фанат диктаторского путинского режима.

Какой же тогда был истинный посыл слов режиссера – остается загадкой.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась разговором с осуждающим войну в Украине русским артистом Максимом Галкиным после ракетных обстрелов Одессы. По ее словам, против пародиста в РФ уже готовится уголовное дело из-за его позиции. Кроме того, шоумен остался без имущества.