Российский рэпер Face признался, как относится к украинцам. Видео

Российский рэпер Face (Иван Дремин) заявил, что политические разногласия между государствами не должны каким-то образом влиять на отношения между народами этих стран. Артист добавил, что ему нравится, как украинские поклонники реагируют на него, и как принимают на концертах.

Этими подробностями исполнитель поделился в программе "В гостях у Гордона" (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы). На вопрос журналиста о том, страшно ли рэперу было ехать сюда, он ответил совершенно утвердительно "нет".

"А почему бояться? Я же знаю, как все обстоит на самом деле. Я вижу людей на своих концертах и знаю, что есть много тех, кто думает обо мне позитивно. В Украине все равно очень хорошо слушают музыку на русском языке, потому что этого не отнять. Чтобы не происходило на государственном уровне, я считаю, что нужно оставаться адекватным человеком", – сказал звезда.

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"Я против того, чтобы какие-то политические игры отражались на отношениях между народами. Я люблю и украинцев, и белорусов не меньше, чем русских. Когда я приезжаю в эти страны, я чувствую себя классно", – подытожил исполнитель.

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Коротко о знаменитости:

Face родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшее образование не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016 году вышел трек "Гоша Рубчинский", который сделал его известным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рэпер Face заступился за сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила, который во время концерта музыканта в Лондоне забрался на сцену.