Российский продюсер в день обстрела Украины сделал экс-пиарщице Тодоренко циничное предложение: она вспомнила о 'вагине в халате'

Украинская пиарщица и блоггер Екатерина Примина до сих пор вынуждена отвечать россиянам, которые думают, что она продолжает заниматься пиаром предательницы из Одессы, певицы и ведущей Регины Тодоренко. Впрочем, украинка очень удачно троллит нежелательных гостей в своих мессенджерах. 23 января, в день, когда российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев, Харьков, Днепропетровщину и другие регионы своими ракетами, Екатерине снова написала российская продюсерша с циничным предложением.

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Так, путинистка, которая представилась Евгенией, предложил Приминой привлечь Тодоренко к утреннему шоу "Звезда в халате" на телеканале "360". Пиарщица, уже давно разорвавшая какие-либо связи с запроданкой, с юмором поставила на место российскую продюсершу. Скриншот переписки она обнародовала в своих InstaStories.

"Запускаем новую утреннюю программу "Звезда в халате" – интервью со звездами, доброе, веселое, без политики", – уточнила Евгения.

На это россиянка получила безупречный ответ: "Приветствую, Евгения. Мы обсудили с региной ваше предложение относительно шоу, и она бы очень хотела принять в нем участие. Но есть маленькое "но". Если бы ваше утреннее шоу называлось "вагина в халате", то эта беспринципная ре(ва)гина согласилась бы и бесплатно. Ей п*х в каком дерьме сниматься".

Также Примина эмоционально, но точно прокомментировала: "Русня сегодня нанесла очередной удар и убила украинцев. А у них веселые видео "без политики".

Напомним, Россия 23 января с более чем 10 Ту-95МС атаковала Украину ракетами, также враг запускал баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области. По состоянию на 16:00 погибли 6 человек.

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Примина рассказала, какой ад ей пришлось пережить, спасая маму из Мариуполя. Она не выходила на связь 42 дня.

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