'Не слышала ее голос 42 дня': пиарщица рассказала, как прошла через ад, спасая маму из Мариуполя

Украинская пиарщица и блогер Катерина Примина, которая ранее сотрудничала с певицей Региной Тодоренко, рассказала, какой ад ей пришлось пережить, спасая маму из Мариуполя. Самый родной человек девушки не выходила на связь 42 дня, а когда все-таки смогла выехать из блокадного города поделилась ужасами, которые случились с ней и другими горожанами за это время.

Рассказ украинки опубликовал журнал Vogue. Сейчас мама Катерины постоянно плачет, хотя и находится в безопасности, а на ее лице и руках остались ожоги, поскольку на ней загорелась куртка.

По словам женщины, которая провела в Мариуполе больше месяца и видела весь ужас собственными глазами, местные жители самостоятельно хоронили соседей на территории детского сада возле дома, вместе готовили еду в котелках на улице и питались один раз в день.

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"О блокадных днях я стараюсь узнавать у мамы очень аккуратно – боюсь ее снова травмировать. Она рассказала, как на ней вспыхнула куртка, когда она спускалась в подвал; как полностью сгорели квартиры соседей и от них огонь перекинулся на нашу дверь; как все это время люди сидели в холодном и сыром подвале, а умирающих хоронили в детском саду рядом с нашим домом. Еще она рассказывала, что все соседи приносили из своих квартир все, что осталось из продуктов, и готовили на улице в котелках. И ели раз в день. Заботились друг о друге. Кто-то принес ей куртку вместо сгоревшей, кто-то помог обработать ожоги, как умел. Всем было тяжело и страшно", – передала слова своей мамы пиарщица.

Отсутствие связи и непонимание, что с твоими родными, по словам Приминой, "отдельный круг ада". Чтобы узнать о состоянии мамы, она звонила всем соседям, знакомым и друзьям друзей, однако с первого марта больше никто не отвечал.

"Связь с мамой я потеряла уже 26 февраля в 20:00. Все это время я звонила ей каждые полтора часа. Я боялась того, что там может происходить, и мне было важно услышать, что все хорошо. Я настаивала на том, чтобы она пыталась спуститься в подвал. Как оказалось впоследствии, она все-таки так и сделала, и в тот момент, когда в соседнюю квартиру прилетел снаряд и квартира загорелась, мама уже находилась в бомбоубежище", – поделилась украинка.

7 марта Катерина в одном из пабликов увидела фото, на котором узнала свой дом. Он была покрыт черной копотью, а в некоторых квартирах не было окон. Однако никакой информации о Левобережном районе, где находилась мама девушки, в сети не было.

"В какой-то момент мне и моим друзьям, родители которых тоже находились там, начало казаться, что просто весь район с людьми исчез. Никто ничего не мог нам сказать. Я слышала только, что туда нет возможности проехать. За это время я наверняка написала каждому волонтеру. Многие мне не отвечали. Но подобных сообщений с просьбами о помощи много, и эти люди в этот момент помогали эвакуировать тысячи других людей", – рассказала блогер.

Эвакуация мамы стала для пиарщицы настоящей работой. Ей нужно было найти волонтеров, а тем в свою очередь отыскать женщину. Дальше – попытки вывести родного человека из ада. К счастью, спустя больше чем месяц все удалось.

"30 марта позвонили по телефону соседи, которым удалось выехать из города, и сказали, что мою маму видели в подвале. Я связывалась с каждым человеком, который что-то говорил или писал о нашей улице или доме. Эвакуировать маму из Мариуполя было моей целью, а поиск информации о ней стал каждодневной кропотливой работой", – отметила пиарщица.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский ведущий, блогер и юморист Алексей Дурнев особенно остро переживает события, которые происходят в Мариуполе. Это родной город знаменитости и сейчас в блокаде находятся его родственники – родная тетя и двоюродный брат. Больше десяти дней о судьбе близких артиста ничего неизвестно.