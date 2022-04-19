Русский писатель Быков: на моих глазах рождается великая страна, и это не Россия

Российский писатель Дмитрий Быков заявил, что Украина использовала 30 лет независимости для того, чтобы построить "великую страну". В то время как Российская Федерация все это время потратила на враждебность и зависть к другим народам.

Это одновременно огорчает автора, но и вызывает в нем чувство гордости за украинцев. Такой комментарий раздался в эфире программы "Воздух" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий Быков поделился, что сейчас имеет возможность наблюдать за становлением независимой, сильной страны, которая правильно использует свои ресурсы, в отличие от РФ.

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"На моих глазах рождается великая страна, и это не Россия. Мне мучительно обидно, с одной стороны, а с другой – я ужасно ими горд", – говорится в комментарии.

Россиянин объяснил, что Российская Федерация в течение последних 30 лет взращивала в себе ненависть и зависть к другим народам, видя в каждом – врага. В то же время украинцы строили свое государство.

"Они так использовали свои 30 лет независимости... Совсем не так, как мы: мы их использовали для ресентимента , а они – для формирования великой страны", - отметил писатель.

Кроме того, он выразил уверенность, что в этом году Нобелевскую премию по литературе выиграет именно автор, который пишет в Украине. В частности, фаворитами Быкова являются поэты Сергей Жадан и Александр Кабанов.

Также Дмитрий Быков признался, что чувствует вину за то, что его соотечественники совершают геноцид в соседней стране, хоть и выступает против кровавой политики Кремля.

По мнению писателя, чувство вины иррационально и безсмысленно, однако россияне все равно должны почувствовать ответственность за то, что их военные бомбят и убивают мирных украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Быков предположил, почему Путин выбрал именно знаки "Z" и "V", которыми захватчики разрисовывают свою технику и используются в обществе. По его мнению, диктатор выбрал инициалы Владимира Зеленского.