Российский музыкальный критик Гаспарян на фоне Kalush Orchestra поддержал Украину

Российский музыкальный критик и телеведущий Артур Гаспарян прибыл в Турин (Италия) на песенный конкурс Евровидение-2022. Там он встретился с участниками от Украины, группой Kalush Orchestra и поддержал их.

Эксперт также сделал памятное фото с коллективом и опубликовал его в Instagram. Как и ожидалось, антивоенная позиция вызвала шквал хейта со стороны путинистов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Привез в Турин московское ненастье. С вечера заливало и задувало. Хотя до этого было хорошо, тепло и мирно. На нервах ищу теперь дикий для нас H&M чтобы срочно утеплиться", – упрекнул россиян санкциями Гаспарян.

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Он рассказал, что в Италию прямо сейчас съезжаются лучшие исполнители из всей Европы. По его словам, артисты уже провели первые репетиции и дали несколько интервью иностранным и местным СМИ.

Среди таких звезд и украинские Kalush Orchestra, которые на сегодняшний день провели уже 2 пробных выступления.

"Букмекеры ждут победы Украины. Kalush – журналистам: "Если победим, то следующее Евровидение пройдет в единой, свободной, восстановленной и процветающей Украине", – процитировал коллектив россиянин.

На фото, которые он опубликовал, критик делает селфи на фоне стоящих с национальными флажками украинцев. Артисты предстали перед СМИ в обновленных сценических костюмах, в которых есть много национальных элементов.

В комментариях мнение подписчиков Артура Гаспаряна разделилось. Разъяренные россияне обвинили музыкантов в непрофессионализме, Евровидение – в необъективности, а также объявили, что "где-то сверху" был дан приказ "отдавать все призовые места Украине".

"Номер никакой. Выиграют только благодаря ситуации", "Прощай гей-парад. Ваш адрес: Украина", "Украина теперь повсюду первая. Высокопоставленные чиновники сказали: "Ай-ай-ай, все места в этом году Украине и только попробуйте спорить. Точно знаю, что место ей забронировали", – написали россияне.

В свою очередь, украинцы поблагодарили Гаспаряна за поддержку и честность: "Артур, вы такой молодец. Настоящий, честный, смелый. Просто герой", "Пусть так и будет", "Дай Бог! Мы верим в победу".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась вторая репетиция участников из Украины, после которой ставки букмекеров на их победу резко выросли. О том, каким будет выступление коллектива и какой процент того, что они победят – читайте в материале.