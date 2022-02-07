Российский модельер показал свежее видео с Пугачевой: 72-летняя певица еще больше помолодела

Российский модельер и звездный стилист Игорь Гуляев в сети показал совместное видео со знаменитой эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Подтянутая кожа лица и отсутствие морщин дали поклонникам повод заподозрить 72-летнюю артистку в новой пластике. Однако, по словам самой Примадонны, ее молодят не хирурги, а сцена и дети.

Видео с "помолодевшей" Аллой Борисовной российский кутюрье опубликовал на личной странице в Instagram. Он подобрал для звездной клиентки необычный яркий образ в оранжевых и зеленых цветах.

На видео Примадонна постсоветской эстрады позировала в пышной шапке терракотового оттенка, затемненных квадратных очках, черном платье свободного фасона и изумрудном полушубке. Смелый look дополнило массивное золотое украшение на груди в виде цепи.

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Когда Пугачева сняла очки и показала лицо, то стало заметно – она выглядит еще моложе, чем раньше. Сияющая кожа без морщинок, подтянутый овал лица, аккуратный нос стали активно обсуждать в комментариях. "Снова омолодилась? Свежая пластика?", – предполагали интернет-пользователи под видео.

Как пишет "Комсомольская правда", Алла Борисовна отрицает походы в клинику пластической хирургии. По словам певицы, врачи запретили делать ей операции из-за возможных нагрузок на сердце и диабета.

"Буду стареть красиво. Мне повезло, что муж любит меня любой. Рядом со мной настоящий мужчина", – процитировали журналисты Примадонну.

Специалисты в области косметологии не сомневаются, что такой "молодой" эффект удалось получить с помощью регулярных походов в салоны и клиники красоты.

Косметолог Марта Орлова для kp.ru рассказала: "Алла Борисовна сделала в своей жизни много операций и эстетических процедур. Стоит признать, что она выглядит весьма молодо и привлекательно для своих лет. Это результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики. К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и "усадки" тканей".

Коротко о знаменитости:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, народная артистка СССР, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Также она является лауреатом государственной премии России. Родилась 15 апреля 1949 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж Пугачевой Максим Галкин опубликовал семейное видео из спортзала с детьми и показал супругу в домашнем образе. Она была в спортивном костюме свободного кроя.