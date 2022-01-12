Как Алла Пугачева выглядит в обычной жизни. Галкин показал жену в спортивном костюме

Муж российской певицы Аллы Пугачевой – артист Максим Галкин показал супругу в домашнем образе. Он опубликовал забавный ролик, в котором Примадонна предстала в спортивном костюме.

На своей странице в Instagram Галкин выложил видео из спортзала. Звезда развлекалась вместе с детьми – двойняшками Лизой и Гарри, а комик тем временем снимал все на камеру.

"Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!" – написал муж певицы.

На кадрах ролика Пугачева частично мелькнула в черном спортивном костюме свободного кроя. Она была в розовых кроссовках и дополнила свой образ лаконичным браслетом на левой руке, а также собрала волосы в невысокий хвост.

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Певица, пританцовывая, пробежалась перед камерой в то время, как Гарри играл на губной гармони, а Лиза исполняла зажигательные движения.

Коротко о звездах:

Алла Пугачева – известная советская и российская певица, народная артистка СССР, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.

Максим Галкин – российский пародист, юморист, телеведущий, киноактер и певец.

Напомним, в конце прошлого года пара отметила 10-летие супружеской жизни. OBOZREVATEL показал, как Галкин выглядел до встречи с Примадонной.