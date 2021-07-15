Российский кинокритик назвал рот голливудского секс-символа "рабочим": в сети разгорелся скандал

Российский кинокритик Егор Беликов после встречи с актером Тимоти Шаламе назвал рот кинозвезды "рабочим". Такое заявление возмутило пользователей, они назвали это "оскорблением с сексуальным подтекстом".

На Каннском фестивале во вторник, 13 июля, Тимоти Шаламе, которого поклонницы назвали новым секс-символом Голливуда после нескольких ярких ролей, пообщался с прессой. Среди журналистов присутствовал Егор Беликов, который позднее решил поделиться своими впечатлениями о знаменитости в Facebook (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Поговорил с Шаламе (вместе с группой журналистов из разных стран). Докладываю. Шаламе – очень худой парень с фигурой подростка, который много улыбается, очень быстро и связно разговаривает, легко шутит, всех очаровал (кроме меня), короче, обычная юная суперзвезда в своем недолгом зените. Ничто гейское мне не чуждо, но тут, пожалуй, я вас всех, люди Земли, не очень понимаю. Вроде просто мальчик, ну красивый, ну в кино снимается, скулы у него острые, ротик рабочий, и что?" – написал журналист в своей публикации.

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Юзеры были возмущены таким заявлением, особенно недовольство вызвала фраза про "рабочий ротик".

"Вот теперь мне интересно, а насколько рабочий ротик у господина кинокритика, что он прям с таким знанием дела пишет, а?", "Многим кажется, что заметки с подобным содержанием ближе к бульварному жанру, чем к кинокритике", "Мне кажется, что Тимоти просто не уделил ему внимания, а мужик взял и обиделся, типичная такая реакция", "Господин кинокритик оценил. Очень гетеросексуально", "Никому так не интересны половые подробности жизни геев, как воинствующим гетеросексуалам", – написали они в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Тимоти Шаламе – американский актер. Лауреат многочисленных наград, в том числе номинаций на один "Оскар", три BAFTA, два "Золотых глобуса" и четыре премии Американской Гильдии киноактеров, актерскую карьеру Тимоти Шаламе начал, снимаясь в короткометражных фильмах и рекламах.

Затем Тимоти появился в драматическом телевизионном сериале "Родина". Два года спустя актер дебютировал в полнометражном кино с ролью в драматической картине "Мужчины, женщины и дети".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тимоти Шаламе получил известность благодаря фильму "Назови меня своим именем", который вышел в 2017 году. Тогда двадцатидвухлетний Тимоти был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший актер", став таким образом третьим самым юным номинантом в этой категории за всю историю Американской киноакадемии.