Российский блогер Некоглай, объявленный в розыск в России, приехал в Одессу

Российский блогер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев) родом из Молдовы, за которым следят миллионы пользователей, пересек украинскую границу и остановился в Одессе. На днях его объявили в розыск в РФ, где до этого 2 недели пытали и избивали российские силовики из МВД.

Видео дня

Инфлюэнсер рассказывал, что в Украину едет, чтобы передать дроны и авто ВСУ. Первые фото из Одессы он выложил в свой Telegram-канал (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Как же красиво в Украине", – написал Некоглай под фото, сделанными на фоне Национального академического театра оперы и балета. Он также опубликовал снимок граффити со словами "Будет Украина свободна".

Следующая остановка, по словам блогера, – Киев. Он понимает, что в Украине может встретить недоброжелателей, поэтому заранее заявил, что день, время и дорогу в столицу рассекречивать не будет.

Следует объяснить, что после полномасштабного вторжения Некоглай несколько месяцев продолжал жить и работать в России, умалчивая войну, пока один опрометчивый ролик на тематику оккупантов не привел его в суд.

В тюрьме перед депортацией из России в Молдову силовики несколько недель унижали, пытали и избивали юношу, после чего он заявил, что вовек будет говорить о политике и бороться с российским режимом.

С тех пор он активно освещает терроризм РФ в Украине и на многомиллионную аудиторию пытается убедить своих знакомых в России в том, что оккупанты совершают геноцид. Судя по видео и фото на страницах блогера, он помогает украинским беженцам и ВСУ. Так, он пообещал приобрести на 100 тысяч долларов дронов DJI Mavic 3T и авто. Все это он хочет передать военным в руки и снять на видео для подписчиков из России.

На днях его официально объявили в розыск в России, но не указали, по какому поводу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский блогер Даня Милохин, TikTok которого насчитывает более 17 млн подписчиков, после побега из РФ в США спел гимн Украины и нарвался на хейт россиян.

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