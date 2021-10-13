Скандальный Панин рассказал Гордону о домогательствах советского актера. Видео

Скандальный российский актер Алексей Панин дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, где рассказал о домогательствах со стороны советского актера Андрея Харитонова. 18-летний подросток тогда был в самом начале своей карьеры на телевидении.

О деталях неуместных знаков внимания от 36-летней звезды фильмов "Овод" и "Человек-невидимка" артист рассказал в видео на YouTube канале интервьюера. Панин вспоминает, что Харитонов тогда был мечтой всех женщин.

"Мы снимались в одном фильме. Когда он увидел перед собой 18-летнего дебила, то не позволил себе ничего лишнего", – вспомнил Алексей, подчеркнув, что очень уважал покойного артиста.

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В ходе разговора оказалось, что 44-летний российский исполнитель не имел в виду, что Андрей принуждал его к чему-то. Это были проявления внимания и флирт, который Панин, в силу возраста, не понял.

Напомним, что Андрей Харитонов скончался в возрасте 60 лет от тяжелого онкологического заболевания. По словам киноактера, он посетил кумира перед смертью и выразил восхищение его творчеством.

Факты о знаменитости:

Алексей Вячеславович Панин – российский актер и блогер;

Родился 10 сентября 1977 в Москве, Россия;

В 2013 году совершил каминг-аут, назвав себя бисексуалом;

Известный антиукраинскими взглядами, поддерживал действия российских властей и российскую вооруженную агрессию против Украины. Украинцев считает "глупой нацией".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Панин рассказал о свингерстве, которое он практикует с женой и еще 130 людьми. Актер не уделяет много значения сексу, поэтому даже не запоминает партнеров и партнерш.