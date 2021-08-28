Российские полицейские пришли в гостиницу к лидеру Rammstein: все подробности

К известному немецкому исполнителю, солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну ночью в гостиничный номер пришли представители российских правоохранительных органов. Очевидцы заявляют, что силовики появились в номере артиста, чтобы побеседовать с ним.

Однако неизвестно, о чем именно шла речь. В Россию Линдеманн приехал, чтобы дать концерт в поддержку партии "Родина" и выступить на фестивале "Спасская башня". Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Известно, что правоохранители приехали в комплекс отдыха "Завидово", где остановился артист на время своего пребывания на территории России.

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В СМИ также появилась информация о том, что задержан один из членов команды немецкого музыканта.

Позднее выяснилось, что силовики выдали Линдеманну предписание о "недопущении нарушения антиковидных мер" . Это связано с подготовкой его выступления в Тверской области, "несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий".

Коротко о знаменитости:

Тилль Линдеманн – немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein, Lindemann и Na Chui, поэт. Принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica, Puhdys и Emigrate. Автор сборников стихов "Messer", "In stillen Nächten", снялся в 8 фильмах. Имеет образование пиротехника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тилль Линдеманн презентовал новую песню и клип под названием Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). Съемки проходили в России, в ролике также снялся российский комик Александр Ревва.