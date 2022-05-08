Российские оккупанты разбомбили квартиру Алины Доротюк: ведущая обратилась к украинцам с криком души
Военные РФ разгромили жилье журналистки программы "Зірковий шлях" и автора YouТube-канала Doroty Алины Доротюк. Реакция ведущейна это страшное событие было криком души, она обратилась к украинцам.
На своей странице в Instagram Доротюк опубликовала пост, в котором рассказала, что даже при таких обстоятельствах не собирается выезжать из Украины. Также ведущая заговорила об обесценивании труда, который люди вкладывают, чтобы иметь собственный дом.
"Что ты потеряла? Квартиру? Подумаешь – зато у тебя такой шанс на новую жизнь! Поезжай – путешествуй, выдохни… Как меня за*бало это обесценивание!!! Я его слышу постоянно от всех почти. А меня спросить никто не хочет, хочу ли я новую жизнь?!!!" – написала Доротюк.
Она подчеркнула, что не осуждает тех, кто уехал за границу. Но сама никуда не собирается.
"Потому что у меня здесь семья. И они для меня самое родное и дорогое, что у меня есть. И если на них упадет ядерка 9-го, я хочу, чтобы она упала и на меня!!! Ибо без них я не то что жить, дышать не могу", – акцентировала ведущая.
Также она рассказала о разрушенной квартире, для покупки которой отказывала себе во всем.
"Я отказывала себе во всем, чтобы в 33 иметь свое отдельное жилье, в которое был вложен каждый миллиметр моей души. Которую рашисты полностью разрушили своими снарядами!!!" – добавила Доротюк.
Кроме этого, журналистка заговорила о языке. По ее словам, война продолжается именно потому, что многие украинцы разговаривают на русском. Поэтому ведущая мечтает, чтобы "вся Украина наконец-то заговорила на родном, таком певучем языке".
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