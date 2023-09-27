Российская журналистка Ксения Ларина поставила диагноз россиянам: это обыватели, которых интересует только холодильник и футбол

Известная российская журналистка Ксения Ларина, признанная в России иноагентом, поделилась мнением, что россияне – недалекие люди, которым ничего не интересно, кроме двух вещей. Она назвала русский народ типичным обывателем.

В одном из интервью журналистка говорит, что такое поведение россиян – самое страшное, что произошло с народом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ксения Ларина утверждает, что этих людей уже нельзя назвать "внеполитики" – они типичные подданные, вообще ничем не интересующиеся кроме того, что у них в холодильнике и когда по телевизору покажут любимый футбол. "И типа: "А что такого? А куда все делось? А что случилось?". Вот это, конечно, самое страшное, что произошло с нашим обществом. И, пожалуй, оно такое было всегда", – добавляет она.

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Ларина ранее называла РФ "фашистской страной", отмечая, что "хороших россиян не бывает". Также она считает, что "нет никакой русской культуры", а наследие России – это "туфта".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Ксения Ларина назвала самую большую ошибку россиян сейчас. По мнению оппозиционерки, граждане страны-агрессора не осознают, что перестали существовать для человечества.

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