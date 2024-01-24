Российская ракета повредила роскошный дом блогерши-миллионницы Татьяны Парфильевой под Киевом. Фото

23 января в результате российского ракетного обстрела Киева был поврежден частный дом блогера-миллионника и предпринимателя Татьяны Парфильевой. В одной из спален разбилось окно размером в стену, а обломки стекла засыпали комнату.

Видео дня

Об этом стало известно с Insta-stories блогера. По ее словам, никто не пострадал.

Парфильева, у которой 1 миллион и 600 тысяч подписчиков, только осенью переехала в новый дом вместе с мужем и маленьким сыном. Супруги сделали роскошный ремонт, обустроив все для переезда.

Вечером 23 января, чтобы ответить на беспокойство подписчиков, предпринимательница вышла в stories и показала разрушение от российской ракеты.

Разбитое окно, обломки которого посыпались на кровать, стоявшую посреди комнаты, оставило по себе лишь огромную дыру в стене. На первое время пара закрыла его фанерой.

"Не хочу поднимать охват на этой теме и делать длинные сторителинги", – написала блогер, призвав свою аудиторию не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. "Хочу сказать, что все материальное отстроится! Самое главное – это люди, которых любишь больше всего в жизни", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как 2 января во время ракетной атаки по Киеву задело здание бывшей судьи шоу "МастерШеф": Татьяна Литвинова показала фото и видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!