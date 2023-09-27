Российская певица рассказала о проблемах с жильем в Испании из-за агрессии Путина и призналась, что боится 'пришествия оккупантов'

Российская певица, актриса и светская львица Анна Калашникова пожаловалась, что не может без трудностей посещать свое жилье в Италии, купленное семь лет назад. Из-за того, что террористическая Россия стала изгоем для цивилизованного мира, добираться в Европу знаменитости, как и многим другим ее соотечественникам, приходится через Турцию. По словам россиянки, чтобы попасть в Торревьеху, где и расположена ее квартира, ей пришлось ехать "три дня лесом, два дня – полем", а еще сорок часов перелетов с тремя пересадками.

Бедная-несчастная россиянка вывалила свои "проблемы" в интервью пропагандистским СМИ. При этом Калашникова догадывается, что такие заботы у нее из-за "российских властей". Понятно, что в открытую винить диктатора Путина и его приспешников певица не торопится, однако утверждает, что Испания действия Кремля не поддерживает.

"Европа опять нам закрыла границы. Только я провела там полтора месяца и наладила старые связи в Монако, Франции, Испании, так снова закрыли прямую дорогу. Поэтому едем через Турцию. Три года назад я была в своей квартире в Торревьехе, это под Аликанте, и с тех пор никак не могла доехать, и вот получилось только что. Вы просто себе не представляете: три дня лесом, два дня – полем, чтобы туда добраться. Три перелета – больше 40 часов. И столько же обратно... К счастью, к русским там относятся хорошо местные жители, хотя официально Испания плохо относится к действиям российских властей", – рассказала светская львица.

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Калашникова также порадовалась тому, что смогла устроить закупки в испанском городе, поскольку, по ее словам, в Москве все намного дороже.

Также исполнительница выразила беспокойство о так называемом "пришествии оккупантов".

Она прокомментировала: "Все это время некому было следить за жильем, потому что ключей от квартиры ни у кого не было. Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам, если они начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира. Поэтому на данный момент я отдала ключи агентству, которое будет следить. В Испании же влажно, в квартире может и грибок появиться, да что угодно. Тем более она в пяти минутах от моря".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Калашникова пожаловалась, что ей не продали сумку и серьги от Chanel из-за "русофобии" за рубежом. Артистка заявила, что не будет больше поддерживать элитный бренд и обвинила его политику в двойных стандартах. Подробнее – в нашем материале.

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