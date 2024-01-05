Российская блогерша, которая приехала в Карпаты, после разговора с СБУ отпраздновала Новый год на заправке и пожаловалась на 'покушение'

Блогерша и певица из Молдовы Алина Маслова, которая живет в Москве и рассказывает, что "любит Россию и Украину одинаково", рассказала о своем скандальном "отдыхе" в украинских Карпатах, куда она нагло приехала встречать Новый год. Девушка, называвшая себя "человеком мира", в конце концов имела слезливый разговор с представителями СБУ, а 2024-й встречала не на "Драгобрате", а на заправке в машине.

Видео дня

Впрочем, сама Маслова до сих пор верит, что в Украине ее очень ждут, а именно с этой ситуацией ей просто не повезло. Она пожаловалась на хейт и выдала, что на нее "готовили покушение агрессивно настроенные украинцы". Своими фантазиями и впечатлениями от "поездки" скандальная блогерша поделилась в InstaStories.

Маслова признала, что действительно в последние месяцы проживает в Москве, где строит карьеру певицы, однако хейта украинцев в свой адрес искренне не поняла.

"Все были рады меня видеть. Оказалось, у меня очень много подписчиков из Украины, и все такие "добро пожаловать". Я была очень рада, а потом все пошло не так", – посетовала "голубка мира".

Блогерша заявила, что "вправе" находиться в Украине, ведь она молдаванка, а не россиянка, хотя и живет в РФ много времени. Кроме того, Маслова рассказала, что на нее и ее семью якобы готовилось "покушение".

"Ко мне пришли 5-6 работников СБУ с автоматами. Они начали очень жестко, скажем так, допрашивать. Просматривали мой телефон, все мои переписки. Было очень много политических вопросов. Потом мне сказали, что у полиции есть информация, что на меня готовится покушение в 11 вечера в новогоднюю ночь. То, что есть компания людей, которые очень агрессивно настроены и не хотят разбираться, в чем правда и в чем неправда", – обиделась инфлюэнсерша.

Поэтому звезда соцсетей, которая так кичилась отдыхом в Карпатах и рассказывала об "одинаковой любви" и к Украине, и к России, была вынуждена быстренько убегать как можно дальше. Новый год она отмечала на заправке и весь следующий день провела в машине.

Самое смешное, что Маслова так и не поняла, в чем причина такого отношения к ней. Вместе с тем она пожаловалась, что ее заставляли и "очень сильно давили" сказать "такие слова, что она выступает против России".

Напомним, о том, что Новый год российская певица и блогерша Алина Маслова с семьей решила встречать в украинских Карпатах, стало известно утром 31 декабря. В своем Instagram она похвасталась фотографиями из "Драгобрата". Семья Масловой до сих пор живет в оккупированном РФ Приднестровье.

Уроженка молдавского Тирасполя, ныне строящая карьеру в РФ, назвала себя "человеком мира", убеждала, что она "почти украинка" и "почти любит Украину", но ровно на столько же она россиянка и любит Россию. Террористическую и убийственную войну блогерша называет "политикой, из-за которой она не хочет делить свою любовь к обеим странам", поэтому "не принимает ничью сторону".

Как писал OBOZ.UA, впоследствии Маслову нашли сотрудники Службы безопасности Украины. С блогершей провели разговор, в ходе которого она, несмотря на слезы и извинения, так и не смогла назвать российскую агрессию ни агрессией, ни войной. Видео разговора сотрудников СБУ с незваной гостьей – смотрите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!