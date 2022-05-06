Российская актриса Машкова: Путин заслуживает трибунала в Гааге. Моего отца тоже могут судить

Популярная российская актриса Мария Машкова, получившая известность благодаря сериалу "Не родись красивой", убеждена, что президент РФ Владимир Путин заслуживает трибунала в Гааге. По ее мнению, под судом за поддержку пропаганды также может оказаться ее родной отец.

"Я считаю да, абсолютно, он заслуживает суда. Справедливого и открытого, где мы увидим все доказательства", – сказала Машкова в интервью с журналистом Юрием Дудем для его YouTube-канала в ответ касательно Путина.

Когда журналист задал вопрос, что актриса будет делать, если под судом окажутся сторонники пропаганды, в том числе ее отец, Машкова указала, что уже думала о таком развитии событий.

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"То, о чем я подумала, когда увидела Лужники. Я испугалась этого. У меня просто возник вопрос, что я могу как дочь, имея сложные отношения с отцом, но которая его любит, что я могу сделать для него. Я выяснила две вещи. Первое – если у меня будет паспорт, я смогу подать на воссоединение с семьей и забрать папу. Второй вариант, допустим в России революция, кто-то другой приходит и выводит людей, которые отвечали за пропаганду. Я представила, что я могу приехать и сказать: "у всех были запутавшиеся родственники", – поделилась она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Машкова призналась, что уволилась со всех российских проектов с началом полномасштабной войны в Украине. Сейчас артистка проживает в США и предполагает, что кремлевские власти могут подать на нее в суд за антивоенные высказывания.