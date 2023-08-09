Российская актриса, которая была звездой в Украине, хочет отправить молодых сыновей 'с украинской кровью в жилах' на войну

Российская актриса Наталья Антонова, много лет ездившая в Украину на съемки фильмов и сериалов, где нередко играла главные роли, выдала феерический абсурд об украинцах и заявила, что хочет убивать свободный народ руками своих молодых сыновей. 49-летняя женщина мечтает, чтобы они "как деды" воевали за Россию.

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Об этом она пришла доложить топ-пропагандисту Кремля Борису Корчевникову. Вместе этот дуэт полоумных всерьез обсуждал, почему украинцы "живут только войной", испытывают агрессию к россиянам и не хотят с ними сотрудничать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Антонова посетовала, что украинские режиссеры и актеры, с которыми она по несколько раз в год работала над разными проектами, "вдруг" начали публиковать агрессивные по отношению к россиянам посты и перестали с ней общаться. Кстати, с украинскими продюсерами актриса якобы еще общается.

Эти самые украинские коллеги, по словам Антоновой, часто ее унижали, специально разговаривая в присутствии гражданки страны-террористки на украинском языке. Такой поступок она считала "женской завистью" и "немудростью".

Россиянка выдала, что занимается мирной и аполитичной работой, но деткам своим подобного не желает. Когда 25-летний сын-актер Артем Вершинин заявил матери, что хочет стать убийцей и оккупантом, она почувствовала гордость. Затею старшего брата подхватили и младшие потомки – будущие террористы.

"Он мне сказал: "Мам, когда придет повестка, я уйду. Младшие сыновья ответили: "Брат, мы тебя уважаем". Поначалу я думала, что не отпущу. А на самом деле понимаю, что родила сыновей – защитников Родины. Мои деды воевали, мой отец военный. Мои мужчины защищают мою страну, мою семью. Мы вместе со своей страной", – сказала россиянка о своих троих детях, в жилах которых якобы "течет украинская кровь".

В Украине она играла в фильмах "Добежать до себя", "Операция "Мухаббат", "Сводные сестры", "Загадай желание", "Сюрприз" и других телепроектах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российская актриса Лия Ахеджакова довела до истерики россиян. Артистка в Германии вышла на сцену с украинским флагом.

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