На каких авто ездят украинские и зарубежные знаменитости: сравнение цен. Фото

Для звезд автомобили – не просто транспортное средство, это, прежде всего, статус. И если одних устраивает дизайн и комплектация машин, которые создали производители, другие делают тюнинг, чтобы их авто было самым эффектным и неповторимым.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, на каких автомобилях ездят украинские и зарубежные селебрити.

В 2022 году на украинском телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити "Холостяк-12", главным героем которого станет Алексей Топольский – львовянин, построивший бизнес в Соединенных Штатах Америки. Он занимается сдачей в аренду роскошных апартаментов. 8 декабря "Холостяк" опубликовал на своей Instagram-странице фото своего автомобиля марки Lamborghini. Стоимость базовой комплектации этой машины стартует от одного миллиона долларов (≈27 млн грн).

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Ким – владелица автомобиля Lamborghini Urus, стоимость которой примерно 429 607$ (≈11,6 млн грн). Она решила, что дизайн этой модели слишком банален. Поэтому в июне 2021 года звезда опубликовала фото своей машины после автотюнинга. Теперь ее транспортное средство полностью покрыто искусственным белым мехом: не только в салоне, но и снаружи.

Американский рэпер в 2013 году был обладателем спортивного Bugatti Veyron, обтянутого золотой пленкой и с дисками, покрытыми настоящим золотом. В 2020 году Трэмар сменил это транспортное средство на автомобиль английского производства класса люкс – Rolls-Royce. Его цена стартует от 135 тысяч долларов (≈3,6 млн грн).

Американский певец и актер Крис Браун не скрывает от общественности свои роскошные автомобили. В его коллекцию вошли модели Royce Wraith, Lamborghini Gallardo и Lamborghini Aventador. В 2019 году автопарк звезды пополнил Lamborghini Huracan Bling, покрытый трехслойной неоновой пленкой. Из салона такой автомобиль можно приобрести примерно за 470 000$ (≈12, 7 млн грн).

Канадский поп-певец и актер Джастин Бибер – владелец Rolls Royce Wraith. Цена такого транспортного средства достигает 1,7 миллиона долларов (≈45,7 млн грн). Артист, как и многие его коллеги, тоже увлекается автотюнингом. С его машины сняли каркас и с нуля изготовили новый. Теперь внешне кажется, что автомобиль не ездит по дороге, а летает.

Ранее в украинской артистки был оранжевый автомобиль Porsche Cayenne первого поколения. Сейчас звезда стала владелицей джипа Mercedes. Его стоимость составляет около 4 миллионов гривен.

Украинский певец и композитор Олег Винник – владелец пикапа Ford Raptor, внутри которого есть мини-холодильник для напитков. Стоимость этого гиганта составляет более 2,7 миллиона гривен. Такую модель невозможно приобрести в автосалонах Украины, только заказывать в Соединенных Штатах Америки.

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