'Роскошнее женщины!' Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне

Визажист Егор Андрюшин, услугами которого пользуются украинские звезды, шокировал фанатов новым образом. Он решил превратиться в блондинку с длинными волосами и надел яркий розовый обжатый комбинезон.

Видео дня

К образу визажист добавил сумку цвета фуксии и того же оттенка перчатки, а на шею надел широкий чокер с камнями. Видео с позированием Анрюшин опубликовал в Instagram.

"За хлебом в АТБ", – иронично подписал он.

В образе визажист максимально замаскировался под женщину, из-за чего комментаторы попытались пошутить, что теперь так надо ходить мужчинам по улицам, что прятаться от ТЦК, хоть это высказывание было неэтичным.

Некоторые обратили внимание на сумку, которую Андрюшин все время пытался держать в зоне паха. "Чтобы Егора не было видно", – написали в комментариях.

В новом облике он нескольким украинцам напомнил известных звезд, которые, к слову, трансгендерные лица: "Еще никто не писал о сходстве с певцом Борисом Апрелем и супердевой Монро. Образ огонь. Это просто горячая розовая пантера".

Что интересно, большинство комментаторов воспринять образ визажиста с восторгом и не осуждали его творчество:

"Мужчина, который выглядит роскошнее, чем женщина".

"Мне кажется, это очень сдержанно и скромно. Нежный, легкий дневной вариант, как раз для АТБ".

"Сумочка идеально вписалась".

"Ты красивее меня".

"Очень хорошо получилось".

"Боже, я поначалу не узнала".

"Макияж бомба".

"Было бы круто увидеть реакцию людей в АТБ".

"Ну харизма, ну огонь!"

"Подумала что это Джеффри Стар".

Это не в первый раз, когда звездный визажист превращает себя в женщину. Давнее он сделал яркий макияж, надел длинный парик, но создал более спокойный на цвет образ.

Ранее OBOZ.UA писал, что на экстравагантный макияж к Егору Андрюшину пришел Владимир Дантес. Он шокировал фанатов ярким ретро-образом и превращением в женщину.

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