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"Роскошнее женщины!" Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
1,7 т.
'Роскошнее женщины!' Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне

Визажист Егор Андрюшин, услугами которого пользуются украинские звезды, шокировал фанатов новым образом. Он решил превратиться в блондинку с длинными волосами и надел яркий розовый обжатый комбинезон.

Видео дня

К образу визажист добавил сумку цвета фуксии и того же оттенка перчатки, а на шею надел широкий чокер с камнями. Видео с позированием Анрюшин опубликовал в Instagram.

"За хлебом в АТБ", – иронично подписал он.

В образе визажист максимально замаскировался под женщину, из-за чего комментаторы попытались пошутить, что теперь так надо ходить мужчинам по улицам, что прятаться от ТЦК, хоть это высказывание было неэтичным.

"Роскошнее женщины!" Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне

Некоторые обратили внимание на сумку, которую Андрюшин все время пытался держать в зоне паха. "Чтобы Егора не было видно", – написали в комментариях.

В новом облике он нескольким украинцам напомнил известных звезд, которые, к слову, трансгендерные лица: "Еще никто не писал о сходстве с певцом Борисом Апрелем и супердевой Монро. Образ огонь. Это просто горячая розовая пантера".

"Роскошнее женщины!" Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне
"Роскошнее женщины!" Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне

Что интересно, большинство комментаторов воспринять образ визажиста с восторгом и не осуждали его творчество:

  • "Мужчина, который выглядит роскошнее, чем женщина".
  • "Мне кажется, это очень сдержанно и скромно. Нежный, легкий дневной вариант, как раз для АТБ".
  • "Сумочка идеально вписалась".
  • "Ты красивее меня".
  • "Очень хорошо получилось".
  • "Боже, я поначалу не узнала".
  • "Макияж бомба".
  • "Было бы круто увидеть реакцию людей в АТБ".
  • "Ну харизма, ну огонь!"
  • "Подумала что это Джеффри Стар".
"Роскошнее женщины!" Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне
"Роскошнее женщины!" Звездный визажист Егор Андрюшин поразил образом блондинки в обжатом комбинезоне

Это не в первый раз, когда звездный визажист превращает себя в женщину. Давнее он сделал яркий макияж, надел длинный парик, но создал более спокойный на цвет образ.

Ранее OBOZ.UA писал, что на экстравагантный макияж к Егору Андрюшину пришел Владимир Дантес. Он шокировал фанатов ярким ретро-образом и превращением в женщину.

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