Роскошная вилла Шона Коннери подешевела в два раза. Фото

Стоимость особняка шотландского актера и кинопродюсера Шона Коннери упала почти вдвое после того, как не удалось найти покупателя.

Вилла Le Roc Fleuri находится на Лазурном берегу, откуда открывается потрясающий панорамный вид. Цена снизилась до 13,3 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет thesun.

Le Roc Fleuri особенна тем, что в ней есть огромный бассейн с видом на прекрасные пейзажи, винный погреб, два дополнительных гостевых дома, средиземноморские сады площадью чуть более акра, квартира для персонала над пристроенным гаражом.

Шон Коннери и жена Мишелин Рокбрюн жили здесь в 1970-х и 80-х годах. Местные жители до сих пор называют особняк "домом Шона".

В мае прошлого года дом выставили на продажу за 26,7 миллионов фунтов стерлингов. Цену вынуждены были снизить из-за того, что до сих пор не нашелся покупатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, правила жизни Шона Коннери. За свою долгую жизнь звезда "бондианы" отметился в разных ярких фильмах, выиграл в конкурсе "Мистер Вселенная" и заслужил славу "хранителя Шотландии".