Роман Васильев одновременно встречался с двумя участницами шоу 'Холостяк-11': его раскрыли

Участник второго сезона романтического шоу "Холостячка" Роман Васильев одновременно встречался с двумя девушками, которые ранее боролись за сердце холостяка Михаила Заливако. Надин Медведчук и Александра Миколюк разоблачили своего горе-бойфренда во время случайного диалога.

Любимец телезрительниц навсегда распрощался с амплуа благородного принца, каким его считали многие поклонницы, в эфире спецвыпуска "Холостячка. Жизнь после проекта" на СТБ. OBOZREVATEL узнал об этом во время просмотра эфира. В студию пришли сразу обе девушки, которых обидел Роман и рассказали подробности их отношений.

После вылета из шоу Васильев познакомился с Надин Медведчук, участницей 11 сезона "Холостяка". 33-летний стоматолог из Киева заявил, что с девушкой у него были теплые отношения, однако исключительно дружеские. Когда в студию пригласили Надин, она поделилась своей версией, которая кардинально отличалась от истории ее экса.

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"Мы целовались. Он отправлял мне цветы и делал комплименты. Мы много общались", – рассказала девушка.

Ее красивая любовная картинка разрушилась, когда она встретилась со своей бывшей конкуренткой, еще одной участницей шоу "Холостяк-11" Сашей Миколюк. Девушки начали рассказывать друг другу о своем новом избраннике, описывать его внешность и поступки, а вскоре выяснили, что говорят об одном и том же человеке.

Удивительно, но несмотря на переписки и телефонные разговоры интимного характера, Роман продолжил настаивать, что обе девушки неправильно поняли его "дружбу".

Когда в студию вышла Александра, то рассказала, что они уже общались таким составом – втроем. Тогда Васильев не признал свою вину, однако перед телекамерами он все таки попросил прощения у Надин и Саши.

Отметим, что на пост-шоу стоматолог появился не с пустыми руками. Он принес зубную пасту собственного производства, которую начал выпускать после ухода из проекта. Участники уверенно заявили, что Роман пришел на реалити исключительно ради пиара собственного бизнеса. Логичное предположение, учитывая, что на упаковке изображена красная роза.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сразу двое мужчин стали перед своими возлюбленными на одно колено с кольцом в эфире спецвыпуска "Холостячка. Жизнь после проекта". Предложение сделали Павел Богда и Олег Плахотнюк.