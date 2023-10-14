Как выглядит квартира, которую Роман Сасанчин выиграл на 'Голосі країни' в 2020 году. Видео

Украинский певец, победитель проектов "Голос. Дети" и "Голос країни", Роман Сасанчин продемонстрировал, как он с семьей обустроился в выигранной квартире. Апартаменты в пригороде Киева певец получил в 2020 году как награду за победу на взрослом "Голосе".

Об этом Роман рассказал программе ЖВЛ. 21-летний парень с женой и маленькой дочерью показали свое семейное гнездышко.

Пока молодая семья сделала только маленькую часть ремонта. Певец признается, что когда оформляли квартиру, то верили, что процесс пойдет быстро, но произошло не как предполагалось. Роман говорит, что сейчас дорого оцениваются как материалы, так и работа. "И если ты там хочешь что-то по-своему сделать, то здесь нужно много времени", – добавляет он.

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До переезда Роман работал на складе интернет-магазина, чтобы иметь стабильность в финансовом плане. Сейчас основной доход молодого человека – это музыка.

Кухня еще пустует, но по словам Романа, он планирует сделать ее студией, чтобы пространство было и гостиной: поставить большой диван, чтобы можно было принимать гостей. Вторая комната пока не готова, но Сасанчин делится, что в будущем она может стать небольшой домашней студией: "Хотелось бы сделать свой рабочий уголок, музыкальную студию, чтобы там можно было работать".

Молодые супруги показали свою спальню – комнату, в которой сейчас семья проводит больше всего времени. Здесь можно увидеть рабочий стол с инструментами для создания музыки: маленький синтезатор и микрофон, наушники и колонки. Среди светлых стен расположилась большая кровать и маленькая детская, для дочери Элизабет.

Парень делал ремонт, пока жены с дочерью не было, поэтому руководил процессом самостоятельно. "Он все равно выбирал то, что хочет он", – признается Иванна Сасанчин. Роман говорит, что главной целью было сделать комнату комфортной для проживания семьи. "Сейчас самое главное то, что мы вместе, то, что мы счастливы, а все остальное, я думаю, со временем мы добьемся всего", – добавляет девушка.

После участия в детском талант-шоу уже взрослый Роман Сасанчин решил проверить удачу и вернуться на сцену, только уже "Голоса страны". 19-летний певец попал в команду звездного тренера Тины Кароль и одержал победу. Как приз, молодой человек получил квартиру в пригороде столицы.

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