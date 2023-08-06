Роговцева предположила, что украинцы смогут простить россиянам, и вспомнила, с какой болью переживала смерть Да Винчи

Известная украинская актриса Ада Роговцева не исключает, что когда-то украинцы смогут простить россиянам. По мнению легенды отечественного театра и кино, милосердие просто заложено в генетике украинского народа. Впрочем, для прощения понадобится не один десяток лет, а возможно даже столетия.

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Сейчас же, как убеждена артистка, ни о каком примирении речи идти не может, поскольку Россия уничтожает нашу нацию, историю и культуру. Своими размышлениями Ада Николаевна поделилась в интервью для YouTube-канала "Говорить Суханов".

Когда интервьюер поинтересовался, смогут ли украинцы когда-нибудь простить российскую нацию, актриса ответила: "Конечно, мы же украинцы. Только для этого должно пройти несколько поколений. Такое воспитание, раскаяние, расплата. Все эти этапы должны пройти. Мы имеем возможность противостоять, потому что открытая война. Но эта война, уничтожение украинской нации, она всегда была. Мозги нам забивали, умных запугивали. Украина научилась отдыхать между ударами. К большому сожалению, мы с этим сталкиваемся. Я знаю семью, которая исключила все новости и сказала: "Ну, как будет". Человека держит страх. Его никто не отменял. Уничтожается нация, история, культура. Мне кажется, что мы один на один и надо из этого искать выход".

Сейчас Роговцева делает все возможное, чтобы приблизить победу Украины в террористической войне. Из-за активной гражданской позиции и волонтерской деятельности у народной артистки появилось огромное количество близких друзей среди военных. За каждого из них звезда волнуется, как за родных детей, а потери переживает с особой болью.

Так, тяжело актриса перенесла гибель легендарного украинского защитника Дмитрия Коцюбайла, более известного под позывным Да Винчи. Героя Украины не стало в марте 2023 года в боях за Бахмут. Его смерть для Роговцевой была равносильна смерти единственного сына, который скончался в 2012-м после продолжительной борьбы с тяжелой формой рака.

"Я выла, как волчица, когда умер мой сын. Не могла остановиться. А теперь я так выла, когда умер воин Да Винчи. Я стала выть, как волчица, когда узнала о его гибели. Убивают таких людей, таких государственных деятелей, которые сделали бы эту Украину совсем другой", – прокомментировала знаменитость.

Как писал OBOZREVATEL, ранее главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный отправил Аде Роговцевой знаковые, символичные подарки. Знаменитость известна не только ролями в кино и театре, но также системной помощью, поддержкой наших военных на фронте.

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