Рога и лицо дьявола: в сети нашли странные символы на портрете короля Чарльза

Официальный портрет короля Чарльза III вызвал дискуссию в сети. В то время как некоторые были приятно удивлены полотном, другие же не поняли новаторского подхода художника Джонатана Йео.

Пользователи сети сравнили красный цвет портрета с кровью. Некоторые даже увидели лицо дьявола и его рога. В частности, жуткий коллаж опубликовали Creepy.org на своей странице в соцсети X.

Портрет, украшенный красным оттенком, изображает короля Чарльза, держащего меч, устремленный к низу, в сопровождении бабочки, лежащей на его правом плече. Пользователи сравнили доминирующие красные тона с изображениями адских царств. Обратили внимание также на тревожный облик монарха.

По словам "конспирологов", если перевернуть и продублировать портрет, то можно увидеть сатану. Если не переворачивать вверх ногами, а просто соединить два изображения, также виднеется демонический лик. Бабочка на картине считается символом бессмертия души, а также может указывать на то, что "человеком полностью управляют темные силы".

На самом деле художник Джонатан Йео вложил совсем другой смысл в холст. Детальнее – в нашем материале.

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