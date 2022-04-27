Роднянский подколол Минобороны РФ из-за лжи о танках ВСУ: с кем же тогда воюет российская армия? С украинской конницей?

Известный режиссер и продюсер родом из Киева Александр Роднянский, который долгие годы жил и работал в России, подколол Минобороны РФ из-за очередной абсурдной лжи о войне в Украине. На одном из последних брифингов министерства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "с начала операции уничтожено 99% танков" ВСУ. Кинодеятель в связи с этим задался вопросом: "С кем тогда воюет российская армия? С украинской конницей?"

Свои размышления Роднянский обнародовал в личном Telegram-канале. Он вспомнил цитату британского писателя, автора культового романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла: "Во времена всеобщей лжи, говорить правду – экстремизм". По мнению режиссера, эти слова как никогда точно описывают нынешнее положение в России.

Четырёхкратный номинант на премию "Оскар" поражен, что граждане РФ продолжают верить в правдивость федеральных телеканалов и других пропагандистских источников, несмотря на порой довольно нелепую несостыковку данных.

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"Несколько российских пользователей искренне удивлялись – как же так, неужели российская армия отступает… Они же получают информацию только из официальных российских изданий. И не задаются вопросом, почему ВВС РФ теряют самолеты, если, по данным тех же брифингов Минобороны, всё украинское ПВО уничтожено еще в первые дни войны", – прокомментировал медиа-менеджер.

Режиссер убежден, что некоторые россияне все таки начинают постепенно открывать глаза и подозревать власть и СМИ во лжи.

"До кого-то начинает доходить. Как и в других известных истории случаях, "доходит" до людей не тогда, когда вскрываются военные преступления их страны, а когда война грозит поражением или касается их лично. Вчера жители Брянска, где неожиданно "самовоспламенились" военная часть и хранилище нефтепродуктов, начали задаваться вопросами – "неужели нам врут?" – отметил кинодеятель.

Посмеялся Роднянский и с заявления Путина о том, что на одного из главных его рупоров Владимира Соловьева якобы готовится покушение "неонацистами". Ликвидировать пропагандиста, по словам президента-диктатора, собрались "коктейлями Молотова" в пластиковых бутылках, 6 пистолетами, обрезом охотничьего ружья, гранатой и 1000 патронами.

В конце режиссер подытожил: "В советских газетах только опечатки правдивы", писал Сергей Довлатов. Верно это и сейчас. Особенно хорош вчерашний заголовок на сайте "Первого канала": "Последняя информация о ходе спецоперации по защите Донбасса от Минобороны РФ".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Александр Роднянский убежден, что полномасштабного военного вторжения России в Украину можно было избежать. По мнению кинодеятеля, если бы мир отреагировал на войну в 2014 году так же, как реагирует сейчас, то Владимир Путин мог и не начать так называемую "спецоперацию". Подробнее – в нашем материале.