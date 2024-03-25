Родители матерятся, дети плачут и бегут в укрытие. Как Квиткова, Никитюк, Бедняков и другие звезды пережили баллистическую атаку на Киев

Российские террористы утром в понедельник, 25 марта, атаковали Киев баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Звезды украинского шоу-бизнеса эмоционально отреагировали на неожиданные взрывы. Многие из них проживают в районах, куда попали обломки ракет, а чьи-то дети чудом остались невредимыми, находясь в школе.

В результате атаки нервная система многих из звезд сильно пострадала из-за страха потерять ближайших – детей, оказавшихся рядом с эпицентром. OBOZ.UA собрал реакции влиятельных людей, прокомментировавших обстрел РФ и выразивших свою ненависть. Многие из них опубликовали видео с детьми, которые под звуки взрывов бежали в бомбоубежище.

MamaRika

Еще утром певица "врывалась в мандей", а через час призвала беречь свою жизнь.

"Было громко! Давид впервые расплакался и сказал: "Мама, плохие дяди пускают ракеты". Я замерла. Так в одну секунду вся твоя жизнь летит в жопу. Все, что тебе дорого может просто оборваться. Как мы только живем эти последние 2 года? Берегите себя. Если это вообще возможно", – прокомментировала она.

Анна Кошмал

Актриса вместе с сыном Михаилом прождала обстрелы в ванной. По ее словам, найти лучшего укрытия она не успела из-за нехватки времени.

Андрей Бедняков

Телеведущий, как всегда, лаконичен. Он призвал конвертировать свою ярость в донат, оставив ссылку на сбор.

Тарас Цымбалюк

Актер высказался кратко, но понятно. "Под*расы", – написал он и опубликовал видео с последствиями обстрела.

Илона Гвоздева

Российский обстрел испортил планы хореографа. "Понедельник начался громко! Пара началась со взрывов и укрытия", – констатировала она.

Даша Квиткова

Блогерша вместе с сыном просидела вражескую атаку в укрытии. Она лаконично высказалась фразой, которая с начала полномасштабного вторжения известна всем украинцам: "йбнрсн".

Леся Никитюк

Телеведущая призвала подписчиков пройти в укрытие, а впоследствии поблагодарила сил ПВО за сбитие ракет. Свой испуг описала так: "Меняем штаны".

Анатолий Анатолич

Шоумен опубликовал видео с бегущими в укрытие детьми и отметил, что его детвора пережила то же самое.

Монро

Блогерша поблагодарила ПВО за сохраненную жизнь.

Сабина Мусина

Предпринимательница не на шутку испугалась за дочь, которая на момент сбивания баллистики была в школе в эпицентре взрывов. Женщина поблагодарила работников школы за "четкие действия" и отметила, что когда ребенок в школе, Мусина спокойна.

Джамала

Обломки баллистической ракеты упали в районе, где проживает певица. Как отмечает Джамала, она спустилась в укрытие, а там начала записывать новую песню.

Кристина Решетник

Жена телеведущего Григория Решетника не на шутку испугалась взрывов в ее районе. "Это был самый страшный день за все эти годы", – прокомментировала она.

Со временем Кристина Решетник опубликовала пост, в котором отметила, что до сих пор не может "отойти" от пережитого.

"Было очень страшно сегодня… Меня до сих пор трясет. Потому что все случилось очень рядом. Только прозвучала сирена, а за ней сразу взрыв с такой силой, что колыхнуло дом. Дети испугались, потому что мы даже не успели в укрытие спуститься. А по стечению обстоятельств, Иван утром плохо себя чувствовал и остался дома, Саша еще тоже был со мной, как раз собирался на улицу. Переживала за Димусю – но его класс учителя успели быстро спустить в укрытие", – написала она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российских обстрелов 25 марта обломки сбитых баллистических ракет попали в спортзал учебного заведения в Печерском районе. Пострадали пять человек, а двое госпитализированы. В частности, часть обломков попала в Академию декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Николая Бойчука во время проведения пары и разрушила кусок здания.

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