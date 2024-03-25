'Это страх матери': российская ракета упала возле школы дочери Сабины Мусиной на Печерске. Блогер плакала, когда это рассказывала

Известная украинская блогер и бизнесвумен Сабина Мусина с особым ужасом пережила сегодняшнюю утреннюю ракетную атаку на Киев. Обломки российского боеприпаса упали на Печерске прямо у школы, где учится дочь предпринимательницы. 14-летняя Кира оказалась в эпицентре взрывов.

К счастью, ни девочка, ни другие ученики не пострадали, ведь после объявления тревоги они спустились в укрытие. Впрочем, очередной российский теракт изрядно испугал саму Сабину Мусину. В истерике взволнованная мама записала обращение к подписчикам в InstaStories и Telegram.

"Ракета упала между школой Киры и общежитием. Это не просто у меня страх, это страх матери", – сообщила блогер.

В слезах Мусина рассказала, что ей было страшно слышать крики детей в телефоне, пока она говорила со своей Кирой, чтобы убедиться, что с дочерью все в норме.

"Ненавижу всех, кто причастен к этому", – едва проговорила сквозь слезы предпринимательница.

Впоследствии она также сообщила, что забрала дочь из школы.

"Все хорошо. Все живы-здоровы. Дети напуганы... Я уже успокоилась. Дети в норме. Дети у нас более сознательные и работают успокаивающим для взрослых сегодня. Большая половина детей остались в школе, потому что им нужно отвлекаться, и они уже давно это сделали – продолжают обучение. Я свою забрала, потому что Сабина Мусина вышла из чатика и зашла мама-истеричка", – отметила знаменитость.

Также Мусина обнародовала скриншот своей переписки с дочерью после серии взрывов на Печерске в районе школы. Кира рассказывала маме, что видела все своими глазами, а сейчас вокруг нее много напуганных детей – "все плачут".

Мусина лаконично прокомментировала очередной акт террора страны-агрессора против Украины: "Там были только дети. Со всех сторон дети".

Добавим, в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в частный дом. Событие произошло в микрорайоне Осокорки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КМВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях до отбоя угрозы.

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