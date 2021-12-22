Родителей звезды фильма 'Дюна' нашли мертвыми в собственном доме

Родителей американской актрисы, звезды фильма "Дюна" Алисии Уитт нашли мертвыми. 87-летний Роберт и 75-летняя Дайан были найдены в своем доме в Вустере (штат Массачусетс).

Алисия Уитт попросила своего двоюродного брата, который проживает возле их дома, проверить ее отца, поскольку некоторое время не получала от них вестей. Когда он наведался к родственникам, пришел в ужас от увиденного, пишет Daily Star.

"Я прошу немного уединения в это время, чтобы скорбеть и осмыслить этот поворот событий и эту сюрреалистическую потерю", – сказала 46-летняя актриса.

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Отмечается, что полиция еще не установила причину смерти, однако знаков насилия нет. Вскоре проведут вскрытие обоих родителей Алисии. Кроме того, правоохранители обыскали дом, но ничего подозрительного не обнаружили.

Лейтенант Шон Мурта подтвердил смерть Роберта и Дайан Уитт, которые проживали в этом районе десятки лет.

Напомним, что Алисия Уитт родилась и выросла в этом доме, прежде чем переехать в Голливуд ради актерской карьеры.

Коротко о знаменитости:

Алисия Уитт – 46-летняя американская актриса и певица. Международную известность приобрела после съемок в таких огромных фильмах, как "Твин Пикс" и "Дюна". Также снималась в телепрограммах "Ходячие мертвецы", "Клан Сопрано", "Два с половиной человека" и "Оранжевый – новый черный".

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