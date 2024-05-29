Роберт Де Ниро публично назвал Трампа клоуном: экс-президент США отреагировал в своем стиле

Между всемирно известным американским актером Робертом Де Ниро и бывшим президентом США Дональдом Трампом разгорелся публичный скандал. 80-летний лауреат двух "Оскаров" назвал подсудимого "клоуном", когда в Нью-Йорке проходило судебное заседание по делу Трампа.

Громкие слова актера вызвали волну обсуждения в СМИ и соцсетях. Как пишет News Week, не воздержался от реакции и сам экс-лидер США.

"Я люблю этот город. Я не хочу его разрушать. Дональд Трамп хочет уничтожить не только город, но и страну, а в конце концов он может уничтожить весь мир. Трампу не место в моем городе. Мы, ньюйоркцы, терпели его, когда он был только очередным жадным барыгой, маскирующимся под большую шишку. Лицемерный плейбой, прокладывающий себе путь в таблоиды... клоун", – сказал журналисткам Де Ниро.

Он добавил, что Нью-Йорк имеет место для "клоунов, творящих безумные вещи на улице". Мол, это нормальное дело для "Большого Яблока", где чудаки – часть местной культуры. Однако даже для Нью-Йорка присутствие Трампа неприятное, подчеркнул актер.

Обиженный политик ответил артисту в своей саркастической манере, написав пост в Truth Social – принадлежащей его компании соцсети.

"Я никогда не знал, насколько маленьким, как умственно, так и физически, был взбалмошен бывший актер Роберт Де Ниро. Роберт, чьи фильмы, артистизм и бренд сильно упали в цене, с тех пор как он вышел на политическую арену по просьбе продажного Джо Байдена, выглядел там таким жалким и грустным", – написал Трамп.

Американцы разделились во мнениях, что ожидаемо, ведь перед выборами президента Америки общество особенно остро реагирует на политические перепалки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Роберт Де Ниро рассказал о воспитании 13-месячной дочери. Актер называет девочку "чистой радостью" и "единственным человеком", который любит его "безусловно".

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