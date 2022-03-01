Роберт Де Ниро мощно обратился к студентам из-за Украины: вы должны что-то сделать, не молчите!

Известный американский актер Роберт Де Ниро выступил в Кембриджском университете перед студентами, где высказался о вторжении России в Украину. У знаменитости поинтересовались, что он думает о войне, актер заявил: "Вы обязаны говорить всем, что это неправильно".

Отметим, что Роберт Де Ниро выступил в Великобритании, прилетев из Нью-Йорка, в воскресенье, 27 февраля. Об этом сообщает BBC news. "Мы должны что-то сделать, чтобы остановить подобную агрессию", – добавил актер.

Он обратился к аудитории, которая выстроилась к нему в огромную очередь, с призывом не молчать.

"В мире происходят вещи, и если у вас есть голос и вы видите, что происходит, вы имеете полное право что-то сказать об этом. Вы должны. Вы должны. Вы видите, что сейчас происходит в Украине, вы должны встать и сказать: "Так нельзя, это неправильно". Это так просто. Дело даже не в демократии, а в правильности и неправильности — в правде", — сказал Де Ниро.

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Также актер отметил, что не знает, сработают ли санкции, введенные против России.

"Санкции — я не знаю, как это на самом деле работает, ну, я вроде как знаю, но и не знаю, насколько они кусаются, какие у них зубы — это действительно мой вопрос. Я боюсь, что это дело будет продолжаться и продолжаться, и людям в какой-то момент надоест даже смотреть это. Но, знайте, люди должны занять более сильную позицию", – сказал он.

По его словам, самое ужасное, что существует ядерное оружие, которым угрожают и, которое никого не оставит рядом.

"Я не могу представить, чтобы этот мир был в таком состоянии. Но мы должны что-то сделать, чтобы остановить такую агрессию. Демократия — это путь, по которому мы должны идти, чтобы сохранить этот мир в здравом уме и уравновешенности", – подытожил Роберт Де Ниро.