Рики Мартин появился на публике в модных луках. Фото

Известный пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин в четверг, 15 апреля, пришел на Latin American Music Awards 2021 в стильных нарядах.

На мероприятии знаменитость продемонстрировал сразу два образа. Соответствующие фото опубликованы у Мартина на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, певец для выхода в свет выбрал белое пальто, синие брюки и рубашку на пуговицах, из-под которой выглядывало ожерелье, а на ухе артистка была сережка.

Певец для выхода в свет выбрал белое пальто

Мартин в стильном наряде на мероприятии

Затем звезда выступил на сцене вместе с колумбийским исполнителем Карлосом Вивесом. В кадре Мартин позировал в белоснежном образе – мешковатых штанах и длинном пиджаке.

Звезда выступил на сцене в белоснежном образе

Мартин в мешковатых штанах

Мартин выступил на сцене

Коротко о знаменитости:

Рики Мартин – пуэрториканский поп-музыкант, актер и писатель. Мартин начал свою карьеру в 12 лет в мальчишеской поп-группе "Менудо".

После пяти лет, проведенных в группе, он выпустил несколько испаноязычных альбомов в 1990-х.

6 августа 2008 года Мартин стал отцом двух мальчиков-близнецов, Маттео и Валентино, рожденных от суррогатной матери.

29 марта 2010 года Мартин публично заявил о своей гомосексуальности в посте на его официальном сайте.

С апреля 2016 года музыкант встречается со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года они объявили о своей помолвке.

В январе 2018 года Мартин сообщил, что он и Йосеф официально сочетались браком.

31 декабря 2018 года Мартин и Йосеф объявили о том, что у них родилась дочь Люсия Мартин-Йосеф.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Рики Мартин удивил поклонников сменой имиджа. Так, мужчина выкрасил бороду в платиновый блонд и осветлил волосы.