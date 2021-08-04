Рианна официально стала миллиардером: как ей удалось сколотить капитал

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна заработала миллиард долларов и официально стала самой богатой артисткой в мире. Сегодня ее состояние достигает 1,7 миллиарда долларов.

Известно, что около 1,4 миллиарда артистка смогла получить благодаря собственной косметической компании Fenty Beauty. Соответствующая информация опубликована на сайте издания Forbes (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако звезде принадлежит только половина акций известного бренда. Вторая половина является собственностью французского производителя предметов роскоши LVMH.

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Несмотря на головокружительный успех, бренд продолжает развиваться и набирать обороты. В 2020 году в LVMH предоставили отчет, в котором заявлялось, что проект Fenty Skin "вызвал беспрецедентный ажиотаж" и стал ведущим брендом косметической продукции.

В источнике также говорится, что компания поставила перед собой цель обеспечить инклюзивность: она предоставляет широкий выбор оттенков своей продукции для женщин с разным цветом кожи.

Кроме того, Рианна имеет долю акций в бренде нижнего белья Savage x Fenty, которым она владеет совместно с компанией TechStyle Fashion Group. Марка оценивается в 270 миллионов долларов.

"Даже если вам не нравится ее музыка, невозможно отрицать, что Рианна создала настоящие тренды в сфере моды и красоты", – сказала соучредитель консалтинговой компании Bluestock Advisors Шеннон Койн (Shannon Coyne).

Коротко о знаменитости:

Рианна – барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

Сейчас она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Рианна самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рианна покрасовалась в новом клипе со своим возлюбленным. Пара была замечена папарацци на съемках в районе Бронкс. Исполнительница позировала в розовой шубе и шортах, а вот ее бойфренд примерял зеленую пушистую шапку и рваные джинсы.