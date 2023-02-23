Режиссер-воин Олег Сенцов впервые за долгое время появился в соцсетях и поделился переживаниями с фронта

Известный украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает Родину на фронте с оружием в руках, впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками в соцсетях. Кинематографист показал новое фото с передовой. Он также объяснил, почему стал так редко появляться в онлайне.

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По словам Сенцова, армейская служба забирает очень много времени, а кроме этого, еще и желание что-либо писать. Сейчас режиссера волнует очень много вопросов, связанных прежде всего с боевыми действиями и приближением победы Украины в войне. Своими тревогами он поделился на личной странице в Facebook.

"В последнее время ничего не пишу. Нет ни времени, ни желания, ни мыслей. Армейская служба забирает все. Февраль. Годовщина Майдана, начало вторжения, первый год широкомасштабки. Не забывать, ради чего все началось, не забывать тех, кто уже никогда не увидит весны. Лента Фейсбука, напоминающая сплошной некролог. Бахмут, как главное кладбище. Чувство вины, что ты сейчас не там. Понимание, что твое время снова придет. Что ты, часть той силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник уже через несколько месяцев. Что те, кто сейчас в окопах, дают время твоим ребятам на подготовку. Что взвод, которым ты управляешь, должен быть лучше, чтобы отработать на максимум, но в штурмовых ротах долго не живут", – поделился мыслями бывший политзаключенный Кремля.

Сенцов показал селфи, на котором позирует в военной форме на фоне утреннего туманного пейзажа.

В конце звезда-военный обратился к поклонникам с напоминанием, что Украина обязательно победит страну-террориста Россию. Хотя бы для того, чтобы не подвести тех, кто уже никогда "не увидит этой весны".

"Мы обязательно победим, чего бы нам это ни стоило. Мы не можем позволить себе проигрыш. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весны", – мощно резюмировал режиссер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, новорожденный сын Олега Сенцова получил украинское гражданство. Дело в том, что из-за войны мальчик, которому родители дали имя Демьян, появился на свет вдали от дома, а именно в Вашингтоне, США.

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