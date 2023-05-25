Режиссер Ирина Цилык рассказала, что ее муж-писатель получил контузию под Бахмутом: 5 суток под бесконечным огнем, без воды и еды

Известная украинская режиссер Ирина Цилык поделилась, что ее муж, популярный писатель, а с 2015 года и военнослужащий Артем Чех получил контузию. Защитник последние дни был на позициях под Бахмутом, так что пять суток не выходил на связь с любимой, а когда наконец смог дозвониться, то сообщил о ранении.

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Об этом кинематографистка рассказала на личной странице в Facebook. Она призналась, что последние дни были одними из самых страшных и тяжелых в ее жизни.

"Чех в последние дни был на позициях под Бахмутом. Почти пять дней не выходил на связь. Так бывает, конечно. Но лучше не буду рассказывать вам, что я чувствовала. Готова была участвовать в любых дискуссиях о женских вагонах, в чем угодно, лишь бы хоть немного отвлечься и меньше читать новости. Впервые было так страшно. Ты знаешь лишь, что твой любимый сейчас где-то там, а его сослуживец наконец выходит в какой-то момент на связь, чтобы радостно сообщить, что сам он 300, а "Чех норм, у него все спокойно, не волнуйся!" – поделилась Цилык.

Когда сослуживец говорил Ирине по телефону, что с писателем-военным все в порядке, он врал. И сейчас Цилык за это очень благодарна, ведь понимает, что таким образом ее пытались уберечь от еще больших переживаний.

"Чех не совсем норм. Вчера он со своими пацанами наконец-то вышли с позиций, и он записал мне быстрое видео, чтобы успокоить, мол, все, я на связи. Я не могу поверить, что это мой муж. Это какой-то другой человек с другими глазами. Контуженный, но живой. Лишь один осколок застрял в его рюкзаке в пачке сигарет. Кое-что из услышанного меня поразило до глубины души. 5 суток под бесконечным огнем, практически без воды, без еды. А Чех мне: "Я оставил там некоторые вещи… Мою кружку, ну блин!". Он с этой кружкой прошел 15−16-й годы под Попасной. Эмалированная кружка с нарисованным апельсином. Я тебе подарю все возможные кружки, любимый", – трогательно написала режиссер.

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